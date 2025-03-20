Минпросвещения готовит список рекомендованных к семейному просмотру лент

Минпросвещения готовит список фильмов, мультфильмов и книг для семейного досуга. В ближайшее время письмо с рекомендациями по художественным картинам будет направлено в регионы. Об этом говорится в презентации министра просвещения Сергея Кравцова, которая была представлена им на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, сообщает ТАСС.