Минпросвещения готовит список рекомендованных к семейному просмотру лент

Минпросвещения готовит список фильмов, мультфильмов и книг для семейного досуга. В ближайшее время письмо с рекомендациями по художественным картинам будет направлено в регионы. Об этом говорится в презентации министра просвещения Сергея Кравцова, которая была представлена им на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, сообщает ТАСС.
Перечень фильмов разрабатывает центр «Философия образования» при Московском педагогическом государственном университете.
«В ближайшее время я направлю письмо в регионы о рекомендациях по просмотру художественных фильмов, наших советских и отечественных фильмов в школах», — добавил министр.
В сентябре 2024 года издание «Коммерсантъ» сообщало, что первый проект списка фильмов состоит из 191 картины, 181 из них снята в СССР. Позже первый проректор МПГУ, директор центра «Философия образования» при вузе Наталья Склярова заявила, что в список добавят больше современных картин.
В первоначальном проекте список был разделен на три группы в зависимости от возраста детей. Для учеников 5−6-х классов (10−12 лет) отобрали 20 фильмов — «Неуловимые мстители» (1966), «Тимур и его команда» (1940), «Приключения Буратино» (1975) и другие.
Ученикам 7−9-х классов (13−15 лет) досталось 139 кинокартин: «Человек с киноаппаратом» (1929), «Броненосец “Потемкин” (1925), “Обыкновенный фашизм” (1965), “Андрей Рублев” (1966) и другие.
А в 10−11-х классах (16−17 лет) школьникам предлагается посмотреть «Войну и мир» (1965), «Заставу Ильича» (1964), «Белорусский вокзал» (1971), «Иди и смотри» (1985) и другие картины.
Член правления Российской ассоциации политических наук Владимир Шаповалов заявил, что на кинематограф «возложена задача формировать представление молодежи о нашей истории и сегодняшнем дне». Представление это, по его мнению, должно содержать информацию «о ценности крепкой семьи, созидательного труда, гражданственности, патриотизме и гордости за нашу страну».