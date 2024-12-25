Минпромторг планирует повысить долю российского вина в магазинах

В октябре текущего года Минпромторг опубликовал на сайте раскрытия правовой информации законопроект, в котором предложил с 1 марта 2025 года ввести обязательную долю российского вина в меню или винной карте в ресторанах, а также в торговых залах магазинов минимум в 20% от общего количества вин.