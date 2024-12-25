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Минпромторг планирует повысить долю российского вина в магазинах

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Минпромторг РФ планирует включить в законопроект о минимальной обязательной доле российского вина в магазинах и ресторанах механизм поэтапного повышения этой доли, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Источник: РИА Новости

В октябре текущего года Минпромторг опубликовал на сайте раскрытия правовой информации законопроект, в котором предложил с 1 марта 2025 года ввести обязательную долю российского вина в меню или винной карте в ресторанах, а также в торговых залах магазинов минимум в 20% от общего количества вин.

«Мы в дальнейшем планируем включить в законопроект механизм, предполагающий возможность дальнейшего поэтапного повышения доли отечественного вина в розничной торговле и объектах общественного питания», — сказал Алиханов.

По его словам, это простимулирует развитие отечественного виноградарства и виноделия. «В частности, это станет стимулом для существенного увеличения числа виноградников, развития производства и насыщения рынка прекрасным отечественным продуктом», — подчеркнул министр.