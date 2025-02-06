Минобрнауки разработает новый перечень специальностей для вузов

«Вместе с университетами и сообществом работодателей разрабатываем новый перечень специальностей, отвечающий вызовам технологического лидерства», — сказал министр на заседании совета по науке и образованию.
Он отметил, что появляются принципиально новые запросы на специалистов, поэтому поэтому необходимо отвечать новыми программами.
«Такими, как “Проектирование и эксплуатация беспилотных мобильных систем”, “Проектирование и эксплуатация систем высокоскоростного движения”. Эти программы нацелены на развитие новых крупных отраслей, крупных, значимых проектов», — уточнил Фальков.
Он добавил, что под новую модель высшего образования и новый перечень специальностей министерство обновит систему государственных образовательных стандартов. Сейчас, по словам главы Минобрнауки, разработан и обсуждается макет такого стандарта.