Минобрнауки поддержало ограничение на прием в вузы из колледжей без ЕГЭ

В пресс-службе заметили, что законопроект особенно актуален в свете роста количества выпускников, которых он коснется. «За последние годы количество выпускников средних специальных учебных заведений, которые решили продолжить обучение в университете сразу после получения среднего профессионального образования, выросло почти в полтора раза — с 132 844 человек в 2020 году до 197 932 в 2024», — сказал собеседник агентства.