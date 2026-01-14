Минобрнауки обновило правила поступления в вузы в 2026 году

Также в ходе приемной кампании 2026 года граждане России, сдававшие экзамены в Белоруссии, смогут использовать их результаты при поступлении в российские вузы. Ранее такая возможность была только у граждан Белоруссии. В министерстве добавили, что иностранные граждане смогут поступать по результатам внутренних вступительных испытаний, проводимых российскими вузами, только при отсутствии у них действующих результатов ЕГЭ.