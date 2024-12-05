Минобрнауки изменило порядок поступления в вузы и правила целевого набора

В пресс-службе Минобрнауки обратили внимание на то, что с 2025 года поступление на программы магистратуры будет возможно через суперсервис — «Госуслуги», а также на то, что зачисление на бюджетные места будет осуществляться не по оригиналу документа об образовании, а по заявлению о согласии на зачисление. Подать его будет возможно через суперсервис (только в один вуз на выбранную специальность).