Минобрнауки изменило порядок поступления в вузы и правила целевого набора

Единые даты зачисления
Министерство науки и высшего образования утвердило новый порядок приема в вузы на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Он будет действовать с 1 марта 2025-го до 1 сентября 2029 года.
Документ устанавливает единые сроки приема документов, публикации конкурсных списков и приказов о зачислении на разных этапах.
Так, при поступлении на бакалавриат и специалитет в рамках основного приема закончить прием абитуриентов-бюджетников, поступающих по приоритету, вузы должны
Что касается магистратуры, то раньше вузы самостоятельно устанавливали сроки публикации конкурсных списков, а также сроки и этапы зачисления как для бюджетной, так и для платной формы обучения. Согласно новому порядку, зачисление на магистратуру должно завершиться 29 августа в рамках основного приема и не позже 20 сентября в рамках дополнительного приема. Студентов платной формы обучения должны зачислить не позже 30 сентября.
Начальник отдела организации приема Университета ИТМО Алексей Итин назвал «несколько спорным» решение о сроках выхода приказов о зачислении в магистратуру в августе. «Это не только гарантирует нервное лето для абитуриентов, но и требует перекройки учебных планов в вузах, для того чтобы не был сорван начальный период обучения», — сказал он РБК.
В пресс-службе Минобрнауки обратили внимание на то, что с 2025 года поступление на программы магистратуры будет возможно через суперсервис — «Госуслуги», а также на то, что зачисление на бюджетные места будет осуществляться не по оригиналу документа об образовании, а по заявлению о согласии на зачисление. Подать его будет возможно через суперсервис (только в один вуз на выбранную специальность).
Изменения в целевом наборе
В итоговый приказ не вошел порядок распределения целевых мест, который министерство предложило в одной из версий проекта документа. Министерство предложило места, которые не были заполнены в рамках целевого приема, не переводить в общий конкурс, а выделять на дополнительный целевой набор. Если же свободные целевые места оставались бы после дополнительного набора, то их уже можно было бы переводить в общий конкурс.
Это предложение некоторыми вузами критиковалось. Так, в пресс-службе Казанского федерального университета РБК говорили, что возможность проведения дополнительного целевого набора могло бы позволить увеличить вероятность заполнения всех мест. В то же время, отметили в вузе, если дополнительные этапы не позволили бы заполнить все квоты, это могло привести к появлению вакантных мест и, возможно, к неэффективному использованию выделенных образовательных ресурсов.
Итин пояснял, что в таком случае могла бы сформироваться ситуация, при которой на целевое обучение в рамках дополнительного набора могли быть зачислены «дважды слабые» абитуриенты, которые не смогли поступить ни на бюджет, ни на целевое обучение в основной волне приема. То, что это предложение не было включено в приказ, Итин называет «несомненным плюсом».
Начальник отдела организации приема ИТМО Итин отметил, что это совершенствует механизм приема на целевое обучение, которое сейчас проходит через платформу «Работа в России». «С помощью целевых индивидуальных достижений можно будет в конкурсе поставить выше тех абитуриентов, которые давно работают и прошли профориентационное взаимодействие с предприятием. Чтобы не возникало ситуации, когда абитуриент случайно выбирает предприятие оборонно-промышленного комплекса и даже не смотрит на обязательства, а иногда и на регион трудоустройства — лишь бы попасть в вуз», — указал эксперт.
В Минобрнауки также отметили, что заявления в вуз и заявки на платформе «Работа в России» будут синхронизированы, а списки подавших документы будут формироваться с указанием баллов.
Первый прием на целевое обучение через единый портал «Работа в России» провели в этом году. «Это сказалось на прозрачности конкурсной ситуации при подаче заявлений, — отмечал ректор СПбПУ им. Петра Великого Андрей Рудской. При этом он указывал на необходимость системной проработки нескольких вопросов. “Один из них: к сожалению, многие заказчики целевого обучения оказались отстранены от согласования кандидатов на целевое обучение. Это упущение”, — говорил Рудской.
Ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин отмечал, что в ходе приема возникала ситуация, когда «есть заказы от регионов на обучение студентов, но это не детализированные запросы», то есть абитуриентам не было ясно, кто в итоге будет работодателем.
Как отмечал в середине августа вице-премьер Дмитрий Чернышенко, общее число мест по целевой квоте составляло 145 тыс. Зачислено было свыше 50 тыс. человек, наибольшее число поступивших — на медицинские специальности, инженерные направления, такие данные в октябре сообщил министр образования Валерий Фальков президенту Владимиру Путину.