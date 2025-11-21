Минобразования Украины порекомендовал школам закрыться на зиму, пишут СМИ

Ведомство предлагает перенести занятия в школах с зимы на июнь 2026 года за исключением выпускных классов; продлить зимние каникулы за счет весенних; перейти на шестидневную неделю обучения; учиться в две смены; использовать асинхронный формат обучения — учащиеся изучают учебные материалы самостоятельно, в удобное для них время и темпе, без необходимости присутствия с преподавателем или другими студентами.