Минобразования Украины порекомендовал школам закрыться на зиму, пишут СМИ

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Министерство образования и науки Украины рекомендует школам закрыться на зиму и перейти на шестидневку из-за ожидаемых отключений электроснабжения, сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Минобразования рекомендует школам закрыться на зиму и перейти на шестидневку из-за ожидаемых отключений света», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ведомство предлагает перенести занятия в школах с зимы на июнь 2026 года за исключением выпускных классов; продлить зимние каникулы за счет весенних; перейти на шестидневную неделю обучения; учиться в две смены; использовать асинхронный формат обучения — учащиеся изучают учебные материалы самостоятельно, в удобное для них время и темпе, без необходимости присутствия с преподавателем или другими студентами.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября указал, что на Украине предстоящей зимой ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, температура в квартирах будет достигать 12−14 градусов тепла. Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах до плюс десяти градусов и частыми отключениями света, 26 октября посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.