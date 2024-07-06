Минкультуры Франции запретило вывозить из страны пистолеты Наполеона

«Лот, для которого запрашивается экспортный сертификат, представляет собой уникальный набор, содержащий два изящных пистолета и аксессуары к ним в ящике, — говорится в декрете. — Эта группа объектов представляет большой интерес для национального наследия с точки зрения истории и искусства и должна считаться национальным достоянием. Запрошен отказ от выдачи экспортного сертификата».
Решение было опубликовано за день до выставления пистолетов на торги. Организаторы из аукционного дома Osenat оценили лот в €1,2 — €1,5 млн. В соответствии с правилами, которые применяются к объектам с таким статусом, они не могут быть вывезены из Франции без специального разрешения властей, при этом вывоз разрешается лишь на ограниченный период времени. Однако после отказа от выдачи экспортного сертификата у государства есть 30 месяцев, чтобы выдвинуть предложение о выкупе признанного национальным достоянием предмета искусства. Если владелец не примет условия сделки, а после этого власти не захотят приобретать объект по названной независимыми экспертами цене, запрет на вывоз может быть отменен.
Оружие, которое могло изменить историю
Эти пистолеты Наполеон заказал у оружейника Луи Марена Госсе в начала XIX века. Пистолеты поставлялись в ящике из орехового дерева, обитом изнутри зеленым бархатом с вышитой на нем литерой N. Отличительной чертой этого императорского комплекта оружия является то, что восьмигранный ствол одного из пистолетов, выполненный из дамасской стали и украшенный золотом, был короче, чем у другого.
Согласно мемуарам соратника Наполеона — бывшего посла Франции в России и главы МИД, генерала Армана де Коленкура, — в ночь с 12 на 13 апреля 1814 года Наполеон планировал использовать эти пистолеты для самоубийства. В тот момент он пребывал в депрессии после подписания Фонтенблоского договора 11 апреля того же года, по которому он отрекался от власти и должен был отправиться в ссылку на остров Эльба. Это произошло после поражения от армий Российской Империи и ее союзников.
Подозрения о планах Наполеона Коленкуру сообщили императорские слуги, которые обратили внимание, что «император уже два дня странно смотрит на эти пистолеты». По просьбе генерала они убрали из набора футляр для пороха, однако Наполеон заметил это потребовал вернуть его. Позже он отказался от идеи с пистолетами и принял яд, однако его воздействие оказалось недостаточно сильным, и Наполеон выжил. Непосредственно после принятия яда император позвал Коленкура, чтобы передать ему письмо для своей супруги Марии-Луизы, а также подарил ему этот набор с пистолетами и свою самую красивую саблю. С тех пор оружие хранилось в семье генерала на протяжении 200 лет.