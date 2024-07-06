Минкультуры Франции запретило вывозить из страны пистолеты Наполеона

Решение было опубликовано за день до выставления пистолетов на торги. Организаторы из аукционного дома Osenat оценили лот в €1,2 — €1,5 млн. В соответствии с правилами, которые применяются к объектам с таким статусом, они не могут быть вывезены из Франции без специального разрешения властей, при этом вывоз разрешается лишь на ограниченный период времени. Однако после отказа от выдачи экспортного сертификата у государства есть 30 месяцев, чтобы выдвинуть предложение о выкупе признанного национальным достоянием предмета искусства. Если владелец не примет условия сделки, а после этого власти не захотят приобретать объект по названной независимыми экспертами цене, запрет на вывоз может быть отменен.