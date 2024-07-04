Минкульт одобрил идею о дресс-коде для артистов на концертах

Теперь она сообщила в соцсетях, что Минкультуры РФ одобрило идею введения дресс-кода для тех, кто выступает на концертах. По ее словам, в региональные органы в сфере культуры были разосланы рекомендации, чтобы было обращено внимание на наряды тех, кто выступает на разных массовых мероприятиях без возрастных ограничений.