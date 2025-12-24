Популярные темы
Министра обороны Чехии унизили за слова о помощи Киеву

Le Monde: новому главе минобороны Чехии запретили публично говорить об Украине.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Новому министру обороны Чехии Яромиру Зуне запретили делать публичные заявления об Украине после его слов о продолжении помощи Киеву, сообщает Le Monde.

«На своей первой пресс-конференции 19 декабря Зуна удивил наблюдателей, заявив, что “поддержка Украины будет продолжена. Эти заявления вызвали волнения внутри партии “Свобода и прямая демократия” 22 декабря лидер партии и председатель нижней палаты Томио Окамура наконец объявил, что последний больше не будет говорить об Украине”, — пишет автор статьи.

По данным Le Monde, вопрос помощи Киеву теперь будет находиться в ведении исключительно премьер-министра страны Андрея Бабиша.

Окамура заявлял, что деньги чешских граждан не будут тратиться на закупку оружия и боеприпасов для Украины и поддержку продолжения конфликта.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.