Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр сельского хозяйства России призвала молиться Илье Пророку ради урожая

Из-за недостатка дождей в некоторых регионах России сев озимых проходит тяжело. Об этом заявила министр сельского хозяйства страны Оксана Лут. Она отметила, что планируется засеять 20 млн гектаров, как и в прошлом году. Но в некоторых регионах страны посевная кампания идёт с трудностями.

Источник: РИА "Новости"

Всему виной осадки, которых в некоторых регионах не было с весны, поэтому приходится «сеять в песок», добавила Лут. Она призвала идти в церковь и молиться Илье Пророку, который по преданию является повелителем грома.

«Очень надо идти в церковь и ставить свечку Илье Пророку за то, чтобы пошёл дождь. Всех призываю», — сказала Лут на международном форуме «Биопром» в Геленджике.

Министр отметила, что в 2024 году в России происходили различные природные катастрофы, которые могут оказать влияние на урожай и сельское хозяйство в целом: весенние заморозки, песчаные бури, нашествия саранчи, засуха в некоторых регионах, а также серьёзные наводнения.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в текущем году в России выполнено большинство показателей важных сельскохозяйственных продуктов. По его словам, наша страна смогла достичь максимума в таких важных продуктах как мясо, рыба, растительное масло, сахар и зерно.