Министр сельского хозяйства России призвала молиться Илье Пророку ради урожая

Всему виной осадки, которых в некоторых регионах не было с весны, поэтому приходится «сеять в песок», добавила Лут. Она призвала идти в церковь и молиться Илье Пророку, который по преданию является повелителем грома.
«Очень надо идти в церковь и ставить свечку Илье Пророку за то, чтобы пошёл дождь. Всех призываю», — сказала Лут на международном форуме «Биопром» в Геленджике.
Министр отметила, что в 2024 году в России происходили различные природные катастрофы, которые могут оказать влияние на урожай и сельское хозяйство в целом: весенние заморозки, песчаные бури, нашествия саранчи, засуха в некоторых регионах, а также серьёзные наводнения.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в текущем году в России выполнено большинство показателей важных сельскохозяйственных продуктов. По его словам, наша страна смогла достичь максимума в таких важных продуктах как мясо, рыба, растительное масло, сахар и зерно.