Министр сельского хозяйства России призвала молиться Илье Пророку ради урожая

Из-за недостатка дождей в некоторых регионах России сев озимых проходит тяжело. Об этом заявила министр сельского хозяйства страны Оксана Лут. Она отметила, что планируется засеять 20 млн гектаров, как и в прошлом году. Но в некоторых регионах страны посевная кампания идёт с трудностями.