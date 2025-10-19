3 февраля газета The Wall Street Journal писала о том, что Россия побеждает Соединенные Штаты в «битве за Арктику», и это напрямую влияет на американскую безопасность. Газета привела слова исполняющего обязанности директора Центра военных, стратегических и оборонных исследований Университета Калгари Роба Хьюберта о том, что растущая враждебность побуждает Россию и НАТО возобновить военное развертывание в регионе, поскольку это дает каждой стороне «выгодную территорию для нанесения удара».