Министр обороны Британии Хили призвал Путина завершить украинский конфликт

Глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили в понедельник, 29 сентября, обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом завершить украинский конфликт.
— Сегодня наше послание Москве из Ливерпуля таково: президент Путин, вы не победите. Прекратите убивать. Прекратите переговоры. Договоритесь о мире, — передает его слова Sky News.
Украинский президент Владимир Зеленский 29 сентября заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой по урегулированию конфликта, отталкиваясь от линии соприкосновения.
27 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сообщил, что Россия все еще готова к переговорам по устранению первопричин украинского конфликта. Дипломат добавил, что Москва с начала специальной военной операции не закрывала возможности для дипломатического урегулирования.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с мнением, что конфликт на Украине закончится по сценарию Первой мировой войны. Он считает, что в ходе боевых действий одна из сторон конфликта истощится до такой степени, что просто не сможет продолжать вести сражение.