Министр обороны Британии Хили призвал Путина завершить украинский конфликт

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с мнением, что конфликт на Украине закончится по сценарию Первой мировой войны. Он считает, что в ходе боевых действий одна из сторон конфликта истощится до такой степени, что просто не сможет продолжать вести сражение.