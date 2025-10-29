Популярные темы
Министр обороны Бельгии заявил о невозможности победить Россию военным путем

Министр обороны Бельгии ответил призывающим не опасаться Россию.

Источник: Елена Афонина/ТАСС

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил что поставить Россию на колени военным путем невозможно. Об этом он сообщил в интервью газете De Morgen отметив что российские вооруженные силы обладают значительными возможностями.

«Люди которые утверждают что мы не должны бояться русских жестоко ошибаются. Это геополитическая сверхдержава с сильной армией и огромным боевым духом», — подчеркнул Франкен.

Бельгийский министр обороны привел конкретные данные сравнивая военные потенциалы.

«Россия производит в четыре раза больше снарядов чем все страны НАТО вместе взятые и может приобрести гораздо больше за те же деньги что и мы», — констатировал он.

Франкен также напомнил о боевом опыте российских вооруженных сил в Чечне, Сирии и Африке подчеркнув, что у Европы отсутствует единое эффективное командование способное оперативно реагировать на вызовы.

28 октября посольство России в Бельгии осудило слова Франкена и заявило, что угрозы главы минобороны Бельгии способны ввергнуть Европу в новую войну. Ранее в этот день в интервью для Франкен заявил, что якобы «сотрет Москву с карты мира».

