Министр культуры Франции предложила сделать платным вход в Нотр-Дам

Вечером 15 апреля 2019 года в храме вспыхнул пожар, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Возгорание произошло в районе шпиля по не выясненным до сих пор причинам. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и сам шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах.