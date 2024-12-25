Министр экологии: владельцы танкеров будут ответственными за утилизацию судов после крушения

«Согласно информации Минтранса, собственник танкера “Волгонефть-239” юридически подтвердил, что берёт на себя ответственность по подъёму и утилизации судна. Предложен механизм, как скачать оставшееся в танкере топливо. От второго собственника завтра ожидаем письменное подтверждение, что работа будет организована. Задача — сделать так, чтобы достать мазут, не нарушая экосистемы моря», — рассказал министр, его слова приводит пресс-служба.