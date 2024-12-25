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Министр экологии: владельцы танкеров будут ответственными за утилизацию судов после крушения

Устранение последствий крушения танкеров в Керченском проливе продолжается. За подъем и утилизацию затонувших судов будут отвечать собственники, заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

«Согласно информации Минтранса, собственник танкера “Волгонефть-239” юридически подтвердил, что берёт на себя ответственность по подъёму и утилизации судна. Предложен механизм, как скачать оставшееся в танкере топливо. От второго собственника завтра ожидаем письменное подтверждение, что работа будет организована. Задача — сделать так, чтобы достать мазут, не нарушая экосистемы моря», — рассказал министр, его слова приводит пресс-служба.

Работы по очистке пляжей идут круглосуточно, с привлечением спасателей, коммунальщиков и волонтёров. Основные усилия сосредоточены на участках от Благовещенской до Витязево и от Витязево до центрального пляжа Анапы, где зафиксированы самые большие площади загрязнений.

Уже собрано 17 тысяч тонн загрязнённого грунта, который вывозится на сертифицированные предприятия.

Утилизация будет проводиться двумя способами: микробиологическим и термическим. В дополнение, в промзоне Анапы создается временная перевалочная площадка для ускорения вывоза загрязнённого песка. Волонтёры очищают птиц от мазута в специализированном центре. Благодаря их усилиям было спасено 972 птицы, 890 из которых уже отправлены на реабилитацию.

В министерстве напомнили, что по поручению президента России была создана рабочая группа для координации ликвидации последствий крушения танкеров, а визуальный мониторинг береговой черты ведется непрерывно с участием региональных и федеральных ведомств.

По данным Минтранса РФ, с момента аварии танкеров «Волгонефть» на предмет загрязнения обследовано более 170 кв. км акватории. Устраняя загрязнения выявленных участков, суда подведомственного Росморречфлоту ФГБУ «Морспасслужба» очистили от мазута свыше 24,3 тыс. кв. метров. В ходе проверки Ространснадзора установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае зафиксировали массовый выброс дельфинов после разлива нефтепродуктов из-за ЧП с танкерами.