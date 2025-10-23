«Министерство правды»: губернатор Федорищев задумался над созданием органа цензуры

Видео, где Федорищев отчитывает пожилого чиновника, хлопает его по плечу и толкает, появилось в соцсетях 13 октября и быстро разлетелось по телеграм-каналам. После этого Жидков, страдающий сердечными заболеваниями, был госпитализирован с гипертоническим кризом. Хотя позже губернатор извинился за свою «эмоциональность» перед всеми, кто наблюдал сцену, свое решение он не отменил. По мнению политолога Константина Калачева, если это был пиар-ход, то он был крайне неудачным.