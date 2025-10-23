«Министерство правды»: губернатор Федорищев задумался над созданием органа цензуры

Скандал с увольнением
В октябре 36-летний губернатор Вячеслав Федорищев, самый молодой глава региона в России, во время рабочей поездки в Кинельский район уволил 60-летнего главу муниципалитета Юрия Жидкова с использованием нецензурной лексики. Формальным поводом послужил забытый строителями разбитый камень с разбитой мемориальной табличкой о погибших в Великой Отечественной войне.
Видео, где Федорищев отчитывает пожилого чиновника, хлопает его по плечу и толкает, появилось в соцсетях 13 октября и быстро разлетелось по телеграм-каналам. После этого Жидков, страдающий сердечными заболеваниями, был госпитализирован с гипертоническим кризом. Хотя позже губернатор извинился за свою «эмоциональность» перед всеми, кто наблюдал сцену, свое решение он не отменил. По мнению политолога Константина Калачева, если это был пиар-ход, то он был крайне неудачным.
Расчет был на народную поддержку. Но новая искренность и отсутсвие такта не синонимы, как выяснилось. Людям это не понравилось. Политические позиции один эпизод, конечно, пошатнуть не может, но когда это уже система, то позиции размываются.
Накануне члены кинельского отделения «Единой России» направили жалобу в партийную комиссию по этике, указав на некорректное обращение Федорищева с «уважаемым человеком», которого в 2020 году уговорили занять пост вопреки его нежеланию.
«Министерство правды»
В ответ на негатив в соцсетях Федорищев объявил о желании создать специальный орган для «мониторинга информационного поля». Как сообщил самарский депутат Вячеслав Муртазин в своем телеграм-канале, предполагается, что новое ведомство будет отслеживать публикации блогеров и СМИ, выявлять «сомнительные материалы» и направлять заявления в правоохранительные органы для пресечения дискредитации правительства и лично губернатора. Официально необходимость создания структуры объясняется противодействием «финансово-промышленным группам», использующим ресурсы для «недобросовестной информационной политики».
Пользователи интернета уже сравнивают новое министерство по функционалу с «Министерством правды» из романа Джорджа Оруэлла «1984», где под видом заботы о гражданском обществе осуществлялся тотальный контроль над информационным пространством.
Создание нового органа для мониторинга информационного поля в Самарской области политолог Константин Калачев рассматривает как многогранное явление, имеющее глубокие политические корни.
«Это отражение реальной борьбы с местными группами влияния и показатель внутриэлитных противоречий», — поясняет эксперт, добавляя, что ситуацию усугубляет «интернет-зависимость губернатора, который принимает близко к сердцу любую критику в свой адрес». По его мнению, эта инициатива сигнализирует о слабости и неуверенности Федорищева в своем положении.
«Путь административного подавления критики вместо публичной дискуссии с оппонентами придумали не в Самарской области. Но именно в Самарской области этот дискурс может оказаться доведенным до абсурда», — прогнозирует политолог.
Калачев отметил, что в экспертных кругах действительно существует теория о том, что отдельные решения губернаторов Федорищева и Филимонова носят экспериментальный характер. Согласно этой точке зрения, их локальные инициативы потенциально могут положить начало общероссийским тенденциям — иначе многие аспекты их политики сложно объяснить. Политолог относится к этой гипотезе со скепсисом.