«Мини-Луна» 2024 PT5 приблизилась к Земле. Но ее непросто увидеть

Ранее мимо Земли пролетел крупный астероид в форме снеговика под названием 2024 ON. Небесное тело двигалось с огромной скоростью — почти 32 тыс. км/ч, что в 26 раз превышает скорость звука. При этом, несмотря на большие размеры, этот астероид совершенно не представляет опасности для Земли. 2024 ON пролетел на безопасном расстоянии — около 1 млн км, что более чем в 2,5 раза превышает расстояние от Земли до Луны.