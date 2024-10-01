«Мини-Луна» 2024 PT5 приблизилась к Земле. Но ее непросто увидеть

Увидеть «мини-Луну», которая появилась у Земли 29 сентября, без помощи специального оборудования не получится, предупредили ученые. Астероид 2024 PT5 слишком мал — по размерам он сопоставим с автобусом, пишет портал Live Science.
В воскресенье к Земле приблизилось небесное тело, известное как 2024 PT5. Этот астероид будет вращаться вокруг нашей планеты на протяжении 57 дней — до 25 ноября. После этого небесное тело покинет орбиту нашей планеты и возобновит свое обычное движение вокруг Солнца.
Размер астероида в поперечнике составляет всего 10 м. Профессор Мадридского университета Комплутенсе Карлос де ла Фуэнте Маркос отметил, что астероид слишком маленький и тусклый, чтобы его можно было наблюдать с помощью обычных любительских телескопов и биноклей. При этом объект находится в пределах видимости профессиональных телескопов, которые используют астрономы в обсерваториях. Таким образом, увидеть изображения «мини-Луны» можно будет только после публикации профессиональных фотографий.
Предполагается, что астероид 2024 PT5 произошел из пояса астероидов Арджуна, который находится относительно близко к орбите Земли. Астрономы отмечают, что 2024 PT5 повторно приблизится к нашей планете в январе 2025 года, а в следующий раз — в 2055 году.
Это не первый случай появления «мини-Луны» у Земли. В 2006 году астероид под названием 2006 RH120, размером около 6 м, держался у орбиты Земли на протяжении 18 месяцев.
«Мини-Луны» появляются у Земли относительно часто и задерживаются надолго. Ученые предлагают использовать их в качестве промежуточного этапа для будущих миссий по добыче полезных ископаемых на астероидах или для дальнейшего исследования Солнечной системы. Такие временные спутники, хоть и невидимы для невооруженного глаза, могут сыграть важную роль в развитии космических технологий.
Ранее мимо Земли пролетел крупный астероид в форме снеговика под названием 2024 ON. Небесное тело двигалось с огромной скоростью — почти 32 тыс. км/ч, что в 26 раз превышает скорость звука. При этом, несмотря на большие размеры, этот астероид совершенно не представляет опасности для Земли. 2024 ON пролетел на безопасном расстоянии — около 1 млн км, что более чем в 2,5 раза превышает расстояние от Земли до Луны.