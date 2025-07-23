Минцифры выявило 56 человек, на которых оформлены более миллиона сим-карт

«Я хотел бы обратить внимание, собственно, эта работа привела к тому, что мы выявили 56 человек, на которых оформлено 1,2 миллиона активных симов… Нам кажется, что правоохранителям нужно обратить на это внимание, потому что, скорее всего, они используются в какой-то деятельности», — сказал Шадаев.