Минцифры выявило 56 человек, на которых оформлены более миллиона сим-карт

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Минцифры выявило 56 человек, на которых оформлены в России 1,2 миллиона активных сим-карт, и их использование, скорее всего, заслуживает внимания правоохранительных органов, заявил глава министерства Максут Шадаев в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
«Я хотел бы обратить внимание, собственно, эта работа привела к тому, что мы выявили 56 человек, на которых оформлено 1,2 миллиона активных симов… Нам кажется, что правоохранителям нужно обратить на это внимание, потому что, скорее всего, они используются в какой-то деятельности», — сказал Шадаев.
Сейчас операторы связи уже не могут продать сим-карты тем россиянам, на имя которых оформлено 20 абонентских номеров. Соответствующие нормы закона вступили в силу с 1 апреля.
Согласно новым правилам, перед заключением договора на оказание услуг связи оператор должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных абонентских номеров, а также достоверность личных данных. С 1 ноября 2025 года операторы будут вправе блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одно физическое лицо — до этого момента абонентам нужно расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи.