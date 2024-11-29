Минцифры опровергло отмену отсрочки для IT-специалистов

Как пояснило Минцифры, уже оформленные брони сотрудникам продолжают действовать до 21 марта 2025 года. После этой даты получить бронь можно будет по новым условиям. «Были скорректированы общие правила бронирования сотрудников компаний из всех отраслей экономики. Речь идет о перечне условий, при которых организация признается обеспечивающей устойчивую работу экономики и получает по отдельному решению право бронирования своих сотрудников», — говорится в Telegram-канале министерства.