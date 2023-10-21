Минцифры анонсировало битвы роботов с искусственным интеллектом

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-219465931&id=456239367&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Минцифры изучает возможность провести в 2024 году пилотную битву роботов с искусственным интеллектом (ИИ), сообщил в кулуарах чемпионата «Битва роботов» глава ведомства Максут Шадаев.

Мы обсуждаем, возможно ли в следующем году провести пилот по битве роботов с ИИ. Но здесь возникают этические нормы. Максут Шадаев. глава Минцифры

«Битва роботов» — чемпионат и площадка для обмена опыта в области робототехники. Весной российское правительство решило организовывать его ежегодно.

К участию допускаются команды из трех-пяти человек из разных регионов России и других стран. Робот должен быть весом до 110 кг, а максимальные габариты — 120 см в ширину, длину и высоту. Призовой фонд — 6 млн руб., его поделят между победителями и обладателями призовых мест.

Первый отборочный этап состоялся в Московской области в сентябре, второй — проходит 20—21 октября в Перми. Полуфинал и финал намечены на ноябрь—декабрь в Москве.

Как отмечали в Минцифры, в этом году на участие в соревнованиях подано 190 заявок из 8 стран.