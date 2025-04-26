Мина под Россию от щiрого украiнца Хрущева. Как и почему СССР отдал Крым Украине

Через год он подписал указ о полной амнистии бандеровцев и всех, кто сотрудничал с оккупантами. В результате этого в 1956 году в Украинскую ССР из мест заключения вернулось больше 20 тысяч активных бандеровцев. 7 тысяч из них осело во Львове. Еще 50 000 коллаборационистов вернулось в УССР из-за рубежа. Они обосновались на Западенщине, в Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях.