Мина под Россию от щiрого украiнца Хрущева. Как и почему СССР отдал Крым Украине

Как Крым едва не стал Таврической областью
Мало кто знает, но после Победы 1945 года маятник сначала качнулся в другую сторону. В 1952 году на стол Сталина легло предложение первого секретаря обкома партии Крыма Павла Титова. Он предлагал переименовать Крымскую область в Таврическую. Это было продолжением сталинской политики, когда еще во время войны Крымская автономия была упразднена и Крым стал областью. А после войны на полуострове стали переименовывать крымско-татарские названия в русские. Планировалось, что Джанкой станет Узловым, Северным или Верхнекрымском, Саки — Озерным, Бахчисарай — Пушкином, а Керчь — Корчевом.
Титова не поддержал другой крымский партиец — Дмитрий Полянский, — который был председателем Крымского облисполкома. Сталин отложил решение, а зря.
Мысль о передаче полуострова УССР Хрущев впервые высказал именно при Полянском. «Это гениально!» — воскликнул Дмитро Полянский и в начале 1954 года занял кресло Титова. А поборника русского Крыма спровадили в Минсельхоз, заместителем. Было это сразу после кончины Сталина, в 1953 году.
Как отдавали Крым
В Кремле предложение о передаче полуострова УССР впервые прозвучало в 1953 году буквально на ходу — когда члены политбюро шли на обед.
Много позже министр иностранных дел СССР (1956−1957) Дмитрий Шепилов подробно опишет момент, когда предложение было озвучено официально. Хрущев связал его с трехсотлетним юбилеем принятия Украины в состав Российской империи и предложил сделать подарок украинцам на заседании президиума ЦК КПСС по сельхозпроблемам.
«Украина ближе к Крыму, легче будет вести хозяйство, — сказал Хрущев. — У украинцев, конечно, слюнки текут, будут рады-радешеньки, если мы им Крым отдадим. С Российской Федерацией тоже договоримся».
И предложил обставить все так, словно это РСФСР и Украина просят совершить передачу. Предложение было вопиющим и попирало не только законы страны, но и идеи ленинизма. Но возражать никто не рискнул. Николай Булганин, Анастас Микоян, Алексей Кириченко и Лазарь Каганович тут же громко выразили согласие. Только Вячеслав Молотов хоть как-то попытался выразить мнение, отличное от мнения других: «Такое предложение неправильное. Но, по-видимому, его придется принять».
Причины передачи Крыма. Мнимые и настоящие
В официальных документах и устно указывались следующие причины передачи Крыма:
- отдаленность территории от РСФСР;
- низкие темпы восстановления экономики полуострова после войны;
- отсутствие рабочих рук в связи с депортацией крымских татар;
- тесные связи полуострова с УССР;
- большое количество украинцев на полуострове;
- восстановление населения Украинской ССР, пострадавшей от нацистов. Якобы передача Крыма помогала разбавить украинское население республики русскими.
Это не выдерживало никакой критики. Потому что:
- от Крыма до Тамани было рукой подать;
- экономическая ситуация на полуострове была схожа с ситуацией на других территориях, бывших под оккупацией немцев;
- 71,4% населения Крыма составляли русские, чуть больше 6% — другие народы. Украинцев было только 22,3%;
- никаких особых экономических связей Крыма с Киевом не было;
- разбавить население Украины вообще не представлялось возможным. В Крыму тогда жило 1,2 миллиона человек, а население УССР составляло 36 миллионов.
«Заукраинец» Хрущев
Но с чего вдруг Никита Хрущев преподнес Украинской ССР, отличившейся во время войны поддержкой немцев, такой царский подарок?
Дело в том, что Хрущев, хотя и родился в Курской области, считал себя украинцем. Он и был порождением новой украинской интеллигенции, которая возникла благодаря революции и усиленной украинизации УССР. Его партийная карьера была 13 лет связана с Украиной, в которой его называли Микитой Хрущевым. Если бы он не принял «украинскую идентичность», карьера бы не состоялась.
Большую роль в становлении Хрущева как щiрого украiнца сыграла его жена — Нина Кухарчук. На старых фотографиях эта женщина производит впечатление пожилой русской домохозяйки. Но на деле Нина была революционеркой старой школы — женщиной образованной и властной. Именно она играла первую скрипку в семье.
Кухарчук родилась в Холмской губернии на востоке Польши. Холмск — это нынешний польский город Хелм. Девица выросла в польско-украинской среде, получила гимназическое образование, знала украинский, польский, французский, позже освоила английский язык. Член ВКП (б) с 1920 года. Вряд ли она с большим уважением относилась к русской культуре. Во время революции и Гражданской войны занималась пропагандой в воинских частях. Позже учила мужа основам марксизма-ленинизма. Поэтому немудрено, что уже на пенсии отстраненный от власти Хрущев признался, что он собирался перенести столицу СССР в Киев.
Хрущев и Украина: я так хочу!
Нужно понимать и контекст, в котором было принято решение. Хрущев еще не стал единоличным правителем, еще шла борьба за власть. Он уже выиграл битву с Берией, но это было не все. Своим подарком Хрущев, видимо, пытался заручиться поддержкой Киева и всех партийных руководителей, имеющих украинское происхождение. А их было немало в СССР. Возможно, это был и некий акт искупления: во время репрессий Микита Хрущев славно «порезвился» на Украине перед войной — руки у него были не по локоть, по плечи в крови. Недаром даже Сталин, узнав о его усердии, сказал: «Уймись, дурак!»
Дмитрий Шепилов писал, что передача полуострова стране, только что поддержавшей немцев и бандеровцев, была актом «субъективистского, произвольного подхода к решению государственного вопроса». Проще говоря, Хрущев говорил «Я так хочу!» и делал так, как ему хотелось. Ну или так, как хотелось Нине Кухарчук.
Через год он подписал указ о полной амнистии бандеровцев и всех, кто сотрудничал с оккупантами. В результате этого в 1956 году в Украинскую ССР из мест заключения вернулось больше 20 тысяч активных бандеровцев. 7 тысяч из них осело во Львове. Еще 50 000 коллаборационистов вернулось в УССР из-за рубежа. Они обосновались на Западенщине, в Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях.
В 1960 году в СССР вернулся даже преемник главы Украинской повстанческой армии Романа Шухевича Василь Кук. Он не только осел в Киеве, но спокойно занялся наукой в Центральном историческом госархиве и в Институте истории АН Украины. Вся партийная верхушка Киева, включая первого секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста, тайно посещала этого «діяча українського визвольного руху». А в руководящий аппарат УССР хлынул поток западенцев. Все, что происходит сейчас, началось именно тогда.
К счастью, спустя ровно 60 лет после рокового решения Хрущева Крым вернулся домой. Значение этого события переоценить невозможно. Крым стал символом не только возрождения и величия России, но и возрождения русского духа. Как говорил император Николай I, там, где хоть раз поднимался русский флаг, опускаться он не должен.
Майя Новик