Мимо ловушек. Эксперт напомнила о правах потребителя в «черную пятницу»

В период массовых распродаж продавец имеет право использовать маркетинговые уловки, однако никто не отменяет мер, защищающих права потребителей, напомнила профессор кафедры «Финансовый контроль и казначейское дело» Финансового университета при правительстве России Наталья Савина.
Уже сейчас бизнес вовсю готовится к распродажам, приуроченным ко Всемирному дню шопинга 11 ноября и «черной пятнице». В этот период покупатели встретят большие скидки, множество спецпредложений, но важно не попасть в ловушку.
«Продавец вправе использовать маркетинговые инструменты для продвижения товара и увеличения продаж, наиболее действенными из которых являются осуществление продаж под эгидой различных акций, — пояснила эксперт. — И “Черная пятница” — пример успешной маркетинговой стратегии. Сначала все эти акции и распродажи были характерны для англосаксонских культур, но в последнее время они есть и в российской рекламе. При этом такие покупки не всегда можно назвать действительно выгодными».
Поэтому если продавец вводит вас в заблуждение, не предоставляет полную и достоверную информацию о качестве и прочих характеристиках товара, можно смело обращаться в Роспотребнадзор, обозначив в заявлении жалобы и претензии как к продавцу, так и к производителю товара, уточнила Савина.
Собеседница напомнила, что закон о защите прав потребителей гласит, что жаловаться можно при обнаружении недостатков товаров или нарушениях в порядке их устранения. Также поводом обратиться в Роспотребнадзор может быть нарушение правил замены товара ненадлежащего качества, просрочка выполнения требования заявителя, трудности с обменом и возвратов некачественной продукции и так далее.
Наряду с традиционными распродажами в России запускается и сезон продаж новогодней атрибутики. И закупать их сейчас — самый лучший вариант, потому что в декабре скидок уже не будет.