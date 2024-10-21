Мимо ловушек. Эксперт напомнила о правах потребителя в «черную пятницу»

«Продавец вправе использовать маркетинговые инструменты для продвижения товара и увеличения продаж, наиболее действенными из которых являются осуществление продаж под эгидой различных акций, — пояснила эксперт. — И “Черная пятница” — пример успешной маркетинговой стратегии. Сначала все эти акции и распродажи были характерны для англосаксонских культур, но в последнее время они есть и в российской рекламе. При этом такие покупки не всегда можно назвать действительно выгодными».