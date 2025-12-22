Милонов: чиновники из опеки должны ответить за смерть ребенка наравне с матерью-убийцей

Обстоятельства трагедии
В Норильске 14 декабря женщина ушла из квартиры на улице Бегичева к знакомому, оставив 15-летнюю дочь присматривать за младшими сестрами (одного и двух лет) и пятимесячным братом. В доме не было еды. Через три дня младенец умер от истощения, вызванного голоданием. Старшая дочь вызвала скорую, но врачи смогли лишь констатировать смерть. Сейчас мать задержана, ей предъявлено обвинение по статье об убийстве малолетнего с особой жестокостью.
Согласно п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью»), ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы. Это одна из самых тяжких статей Уголовного кодекса, и суд будет учитывать все отягчающие обстоятельства, включая беспомощное состояние жертвы, жестокость и тот факт, что преступление совершено против собственного ребёнка.
Эта трагедия высветила целую цепь системных сбоев. Выяснилось, что семья уже была на учете у органов опеки: в ноябре женщину привлекали к ответственности за то, что она запирала детей в квартире. Инцидент стал известен после того, когда старшая дочь перестала ходить в школу. Однако социальные службы тогда ограничились лишь беседой с матерью через дверь, не проведя полноценной проверки квартиры и не изъяв детей из опасной среды.
Семья жила исключительно на социальные пособия, общий размер которых на четверых детей превышал 100 тысяч рублей. Однако мать, не имевшая работы, тратила деньги не на нужды детей: она не водила сына в поликлинику и не обеспечивала должный уход. Отец младших детей отбывает наказание в колонии за побои и самоуправство.
Сейчас старшая дочь помещена в социальный приют, а двое ослабленных малышей госпитализированы. Следствие намерено дать правовую оценку действиям (а точнее — бездействию) органов системы профилактики по статье о халатности. Прокуратура Красноярского края проводит собственную проверку, чтобы выявить причины произошедшего и не допустить повторения подобных случаев.
Халатность чиновников
Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов раскритиковал бездействие органов опеки.
Совершенно очевидно, что ее муж находится в тюрьме, она безработная, четверо детей. Только исходя из этого, органы опеки обязаны были поставить семью на особый контроль и постоянный мониторинг. Почему этого не произошло? — задал риторический вопрос депутат.
Он возложил ответственность за происшествие не только на мать, но и на чиновников. «Вместе с этой негодяйкой, которая убила, заморила голодом детей, точно так же должны отвечать те, кто не предпринял никаких шагов, чтобы предотвратить трагедию», — подчеркнул Милонов.
Депутат охарактеризовал поведение чиновников как «преступную халатность». «Они подумали, что и так сойдет, прокатит. Видимо, потому что для них самих это является нормой подобного рода поведения», — констатировал он.
Парламентарий заявил, что трагедии можно было избежать при должном контроле. «Если бы с ней регулярно проводили профилактические беседы, она либо стала бы вести себя ответственнее, либо, в случае явной неадекватности, опека временно изъяла бы детей», — пояснил Милонов.
Он заявил, что эту семью нельзя было оставлять в прежнем состоянии. «Там нечего было спасать. Единственным правильным решением была бы передача всех детей в нормальную приемную семью, потому что оставлять их с такой отребью — преступление», — заключил депутат.