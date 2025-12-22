Милонов: чиновники из опеки должны ответить за смерть ребенка наравне с матерью-убийцей

Эта трагедия высветила целую цепь системных сбоев. Выяснилось, что семья уже была на учете у органов опеки: в ноябре женщину привлекали к ответственности за то, что она запирала детей в квартире. Инцидент стал известен после того, когда старшая дочь перестала ходить в школу. Однако социальные службы тогда ограничились лишь беседой с матерью через дверь, не проведя полноценной проверки квартиры и не изъяв детей из опасной среды.