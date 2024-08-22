Миллионеры, носитель редкого языка и Роналду: герои недели

За последние несколько дней люди своими историями удивили только Россию, но и мир. Рассказываем, какие невероятные и странные ситуации произошли на этой неделе.
Носительница редкого языка
На Камчатке женщина помогла ученым сохранить северный диалект ительменского языка. Людмила Правдошина была последним носителем этого редкого языка. Специалисты смогли создать звуковой словарь на основе воспоминаний женщины. Это поможет диалекту не раствориться во времени.
Футболист-блогер
Криштиану Роналду создал YouTube-канал и всего за несколько часов побил два рекорда платформы. Менее чем за сорок минут на футболиста подписалось 225 тысяч человек, а через полтора часа аудитория выросла до миллиона, что произошло впервые за историю видеохостинга. Также спортсмен быстрее всех набрал 100 тысяч фолловеров.
Смекалистая туристка
Туристка из Великобритании посетила 16 стран за полгода. Девушка внимательно изучает календарь и не теряет ни одного часа времени своего 25-дневного ежегодного отпуска. Его она старается совмещать с праздниками и выходными, чтобы брать от этой жизни все. Отметим, что сумма отпускных зависит от стажа работы и от зарплаты.
Миллионеры из России
В России два человека удачно сыграли в лотерею, получив по 50 миллионов рублей. Известно, что счастливчики приобрели лотерейные билеты в отделениях Почты России в Псковской и Тульской областях.
Преступник из-за раскрытия измены
На Тайване мужчину приговорили к тюремному заключению из-за того, что он раскрыл измену своей жены. Дело в том, что скрытая камера, установленная в спальне дома, пзафиксировала его жену с таинственным незнакомцем. Муж подал на супругу в суд, а она направила иск о вторжении молодого человека в ее личную жизнь. Судья встал на сторону жены и не принял аргумент супруга, что видеонаблюдение нужно для безопасности.