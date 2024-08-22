Миллионеры, носитель редкого языка и Роналду: герои недели

На Тайване мужчину приговорили к тюремному заключению из-за того, что он раскрыл измену своей жены. Дело в том, что скрытая камера, установленная в спальне дома, пзафиксировала его жену с таинственным незнакомцем. Муж подал на супругу в суд, а она направила иск о вторжении молодого человека в ее личную жизнь. Судья встал на сторону жены и не принял аргумент супруга, что видеонаблюдение нужно для безопасности.