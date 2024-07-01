Миллионер поджег свой дом назло жене

Мужчина из Великобритании поджег свой дом назло бывшей жене, чтобы он не достался ей после развода. Об этом пишет Oddity Central.
Британский 50-летний миллионер и профессиональный игрок в гольф Фрэнсис МакГирк едва избежал тюремного заключения после того, как он поджег свой дом стоимостью 1,4 миллиона долларов (120 миллионов рублей). Мужчина сделал это для того, чтобы его жена после окончания бракоразводного процесса не смогла получить особняк.
Прокуроры, которые вели дело о поджоге, рассказали, что Фрэнсис отправлял жене голосовые сообщения, в которых он рассказывал о своих действиях и угрожал сжечь дом дотла. Сначала мужчина пытался разжечь костер с помощью масла, а потом, когда ничего из этого не вышло, поджег несколько подушек в гостинной и вышел из дома, оставив там собаку Долли.
Соседи увидели огонь и вызвали пожарных, которые потушили возгорание. По их словам, Фрэнсис вел себя странно, отказывался от первой помощи и говорил, что он должен спасти своего питомца, который остался в доме.
Сообщается, что пожарным удалось вынести питомца из огня и остановить распространение его распространение по всему дому. Однако все равно большинство комнат оказались покрыты сажей.
Суд приговорил Фрэнсиса к условным двум годам лишения свободы. Также мужчину предупредили, что за любое правонарушение в течение этого периода он будет отправлен в тюрьму.
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Анна Морозова