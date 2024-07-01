Миллионер поджег свой дом назло жене

Прокуроры, которые вели дело о поджоге, рассказали, что Фрэнсис отправлял жене голосовые сообщения, в которых он рассказывал о своих действиях и угрожал сжечь дом дотла. Сначала мужчина пытался разжечь костер с помощью масла, а потом, когда ничего из этого не вышло, поджег несколько подушек в гостинной и вышел из дома, оставив там собаку Долли.