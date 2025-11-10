Миллион индийцев для России: эксперт о мифах и реальных перспективах

Руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов пояснил в разговоре с ВФокусе Mail, что в России существует система квотирования для трудовых мигрантов из визовых стран. Это означает, что квоты, общее количество которых на текущий год составляет 260 тысяч, распределяются по субъектам Российской Федерации, а не по странам происхождения мигрантов. Затем эти квоты выдаются местным предпринимателям, которые сами уже решают, кого именно им и из каких стран трудоустраивать.