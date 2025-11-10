Популярные темы
Миллион индийцев для России: эксперт о мифах и реальных перспективах

Россия и Индия готовят прорывное соглашение о мобильности рабочей силы, которое защитит права индийцев и откроет шлюзы для квалифицированных кадров. Москва видит в Нью-Дели спасательный круг для экономики, отягощенной дефицитом кадров. Руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов объяснил ВФокусе Mail, почему это соглашение может стать поворотным моментом для российского рынка труда.

Дарья Баева
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Новые рабочие для России

Ожидается, что в ходе очередного ежегодного саммита, который в следующем месяце пройдет в Нью-Дели, Россия и Индия заключат соглашение о трудовой мобильности, пишет индийская газета The Economic Times. Документ призван защитить права растущего числа индийских трудовых мигрантов в России и создать правовые условия для дальнейшего увеличения их численности.

Для России это соглашение станет стратегическим шагом в решении проблемы сокращения трудоспособного населения. Российская экономика заинтересована в притоке индийских рабочих. В настоящее время индийцы в основном заняты строительстве и текстильная промышленности, однако, по данным источников, в России также растет спрос на квалифицированных специалистов в сферах машиностроения и электроники, и они вполне могут заполнить и эту нишу.

Согласно квоте, установленной Минтруда России, к концу 2025 года в стране будет официально трудоустроено свыше 70 000 граждан Индии. Эксперты полагают, что растущая индийская диаспора может стать важной опорой для российско-индийского стратегического партнерства в долгосрочной перспективе.

Почему квоты мешают

Руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов пояснил в разговоре с ВФокусе Mail, что в России существует система квотирования для трудовых мигрантов из визовых стран. Это означает, что квоты, общее количество которых на текущий год составляет 260 тысяч, распределяются по субъектам Российской Федерации, а не по странам происхождения мигрантов. Затем эти квоты выдаются местным предпринимателям, которые сами уже решают, кого именно им и из каких стран трудоустраивать.

Он категорически опроверг слухи о возможном прибытии миллиона мигрантов в ближайшее время, назвав это «чушью» и следствием непонимания системы.

«Пока есть система квотирования, выше головы мы не прыгнем. В этом и следующем году изменений ждать не приходится. Сейчас обсуждается вопрос нового закона про оргнабор. Вполне возможно, что эти квоты у нас с первого января 27-го года просто исчезнут, будет все гораздо проще. Но об этом говорить пока рано», — пояснил эксперт.

Коженов допустил, что в соглашении могут быть прописаны отдельные упрощенные процедуры для граждан Индии. Таким образом, появится пятая категория иностранных работников после Белоруссии, стран ЕАЭС, СНГ и визовых стран.

Эксперт предполагает, что если бы в Россию приехали несколько миллионов человек, они все нашли бы работу в течение месяца. В подтверждение своих слов он сослался на интервью мэра Москвы Сергея Собянина, в котором тот заявил о необходимости 5 млн рабочих рук для страны. По мнению Коженова, попытки государственного планирования рабочей силы, подобные тем, что предпринимает Минтруд, неэффективны, так как потребность в кадрах диктуется рыночным спросом.

Он отметил, что работодателям в принципе все равно, кто приходит работать — мигранты или местные жители. Главными критериями являются адекватность и трезвость сотрудников, всему остальному, по его словам, работников готовы обучить. Коженов привел в пример «Газпром», который строит собственные учебные центры для подготовки специалистов.

Коженов считает Индию комфортным партнером для России из-за большого количества трудоспособного населения.

«Индия комфортна для нас тем, что там людей много. В среднем сотрудники из Индии хотят отправлять домой $500, что для нашей экономики вполне посильные деньги. Ну, плюс проживание и питание — это нормальные условия, сравнимые с местными в регионах», — подчеркнул эксперт.