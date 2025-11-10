Миллион индийцев для России: эксперт о мифах и реальных перспективах

Новые рабочие для России
Ожидается, что в ходе очередного ежегодного саммита, который в следующем месяце пройдет в Нью-Дели, Россия и Индия заключат соглашение о трудовой мобильности, пишет индийская газета The Economic Times. Документ призван защитить права растущего числа индийских трудовых мигрантов в России и создать правовые условия для дальнейшего увеличения их численности.
Для России это соглашение станет стратегическим шагом в решении проблемы сокращения трудоспособного населения. Российская экономика заинтересована в притоке индийских рабочих. В настоящее время индийцы в основном заняты строительстве и текстильная промышленности, однако, по данным источников, в России также растет спрос на квалифицированных специалистов в сферах машиностроения и электроники, и они вполне могут заполнить и эту нишу.
Согласно квоте, установленной Минтруда России, к концу 2025 года в стране будет официально трудоустроено свыше 70 000 граждан Индии. Эксперты полагают, что растущая индийская диаспора может стать важной опорой для российско-индийского стратегического партнерства в долгосрочной перспективе.
Почему квоты мешают
Руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов пояснил в разговоре с ВФокусе Mail, что в России существует система квотирования для трудовых мигрантов из визовых стран. Это означает, что квоты, общее количество которых на текущий год составляет 260 тысяч, распределяются по субъектам Российской Федерации, а не по странам происхождения мигрантов. Затем эти квоты выдаются местным предпринимателям, которые сами уже решают, кого именно им и из каких стран трудоустраивать.
Он категорически опроверг слухи о возможном прибытии миллиона мигрантов в ближайшее время, назвав это «чушью» и следствием непонимания системы.
«Пока есть система квотирования, выше головы мы не прыгнем. В этом и следующем году изменений ждать не приходится. Сейчас обсуждается вопрос нового закона про оргнабор. Вполне возможно, что эти квоты у нас с первого января 27-го года просто исчезнут, будет все гораздо проще. Но об этом говорить пока рано», — пояснил эксперт.
Коженов допустил, что в соглашении могут быть прописаны отдельные упрощенные процедуры для граждан Индии. Таким образом, появится пятая категория иностранных работников после Белоруссии, стран ЕАЭС, СНГ и визовых стран.
Эксперт предполагает, что если бы в Россию приехали несколько миллионов человек, они все нашли бы работу в течение месяца. В подтверждение своих слов он сослался на интервью мэра Москвы Сергея Собянина, в котором тот заявил о необходимости 5 млн рабочих рук для страны. По мнению Коженова, попытки государственного планирования рабочей силы, подобные тем, что предпринимает Минтруд, неэффективны, так как потребность в кадрах диктуется рыночным спросом.
Он отметил, что работодателям в принципе все равно, кто приходит работать — мигранты или местные жители. Главными критериями являются адекватность и трезвость сотрудников, всему остальному, по его словам, работников готовы обучить. Коженов привел в пример «Газпром», который строит собственные учебные центры для подготовки специалистов.
Коженов считает Индию комфортным партнером для России из-за большого количества трудоспособного населения.
«Индия комфортна для нас тем, что там людей много. В среднем сотрудники из Индии хотят отправлять домой $500, что для нашей экономики вполне посильные деньги. Ну, плюс проживание и питание — это нормальные условия, сравнимые с местными в регионах», — подчеркнул эксперт.