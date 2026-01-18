Миллиардера Карапетяна отпустили под домашний арест

Адвокат Карапетяна Арам Вардеванян заявил журналистам, что его подзащитный нуждается в стационарном лечении. «Посмотрим, какое решение примут следователи и прокурор», — сказал он, отметив, что до ареста летом 2025 года у бизнесмена не было проблем со здоровьем.