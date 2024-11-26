Миллиардер Уоррен Баффет дал важный совет родителям. Вот что делать

94-летний миллиардер Уоррен Баффет поделился советом с родителями «вне зависимости от их благосостояния», пишет CNBC News. По его мнению, родители обязаны дать взрослым детям прочесть завещание.
«Убедитесь, что каждый ребенок понимает логику ваших решений и ответственность, с которой ему придется столкнуться после вашей смерти. Если у кого-то из них возникнут вопросы или предложения, то внимательно выслушайте их и примите те, что сочтете разумными. Вы ведь не хотите, чтобы ваши дети задавались вопрос “Почему?”, когда вы уже не сможете на него ответить», — объясняет один из самых богатых людей на Земле.
Баффет утверждает: он видел много семей, распавшихся после оглашения завещания, которое оставляло наследников в замешательстве, а подчас и разгневанными. «Ревность, настоящие или воображаемые обиды становились сильнее», — говорит миллиардер. Он добавил, что нет ничего плохого в том, чтобы защитить свою точку зрения. «Мой отец поступал также», — уточняет Баффет.
По данным Forbes, на 26 ноября состояние Баффета оценивается в $150,2 млрд, он занимает шестую строчку в списке самых богатых людей.
На первом месте в списке миллиардеров — Илон Маск ($326,4 млрд), на втором — Ларри Эллисон ($230,1 млрд), на третьем — Джефф Безос ($217,5 млрд), на четвертом — Марк Цукерберг ($195,5 млрд), на пятом — Бернар Арно с семьей ($158 млрд).
Баффет управляет финансовым холдингом Berkshire Hathaway, которому принадлежат десятки других организаций, в том числе страховая компания Geico, производитель батареек Duracell и сеть ресторанов Dairy Queen.
Отец Баффета был конгрессменом США. Будущий миллиардер впервые приобрел акции в 11 лет, а в 13 лет подал первую налоговую декларацию. Первый миллион он заработал в 32 года.
У миллиардера трое детей. Его дочь — 71-летняя Сьюзи Баффет — стоит во главе Фонда Шервуда, специализирующегося на развитии дошкольного образования. У 66-летнего Говарда Баффета есть свой фонд, цель которого обеспечить продовольственную безопасность и смягчить последствия военных конфликтов. 66-летний Питер Баффет — глава фонда NoVo, который в том числе осуществляет поддержку коренных народов США.
Другие советы родителям
Круг привязанностей
Ранее психолог и педагог Людмила Петрановская заявила, что родители не должны разрушать сформированный у ребенка «круг привязанностей». «Взрослые бьют по привязанности, когда говорят: “Я тебя люблю, а он нет. На меня ориентируйся, а на него нет. Я хороший и заботливый взрослый, а он нет”. Причем речь ведется о человеке, которого любит ребенок и без которого он не хочет быть», — объяснила эксперт по семейным отношениям.
Гаджеты
Чтобы избежать зависимости от гаджетов, реальную жизнь ребенка нужно сделать интересной и приятной, говорит семейный психолог Виктория Дмитриева. По ее словам, дети сбегают в виртуальный мир, когда реальный оказывается некомфортным. Например, когда они постоянно подвергаются критике или из-за частых ссор родителей.
Оценки
Дмитриева уверена, что детей не стоит ругать за плохие оценки — учиться лучше они из-за этого не станут. Можно попытаться «договориться со своей совестью и с ребенком, что учеба — это его дело и вы этого не касаетесь». Или не ругать за плохие оценки, но если ребенок приносит их неоднократно, то разобраться, в чем причина таких отметок.
«Разговаривать при этом нужно максимально аккуратно и с заботой: “Я вижу, что-то не так, у тебя ухудшились оценки. Поделись со мной, в чем дело? Может быть, это переживания, не связанные со школой? Может, испортились отношения с кем-то в классе? Что мешает тебе учиться? Я с тобой на одной стороне, не хочу тебя ругать. Хочу помочь. Вижу, что ты не справляешься. Давай решим, что можно с этим сделать”», — приводит пример Дмитриева. Она отмечает, что в школе ребенок оказывается в стрессовых ситуациях, и они не должны продолжаться и дома. Ребенок может не вынести давления, и дело только усугубится.