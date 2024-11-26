Миллиардер Уоррен Баффет дал важный совет родителям. Вот что делать

«Разговаривать при этом нужно максимально аккуратно и с заботой: “Я вижу, что-то не так, у тебя ухудшились оценки. Поделись со мной, в чем дело? Может быть, это переживания, не связанные со школой? Может, испортились отношения с кем-то в классе? Что мешает тебе учиться? Я с тобой на одной стороне, не хочу тебя ругать. Хочу помочь. Вижу, что ты не справляешься. Давай решим, что можно с этим сделать”», — приводит пример Дмитриева. Она отмечает, что в школе ребенок оказывается в стрессовых ситуациях, и они не должны продолжаться и дома. Ребенок может не вынести давления, и дело только усугубится.