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Миллиардер Рыбаков выкупил первый альбом Гуфа, чтобы удалить его со всех площадок

Миллиардер из Челябинска Игорь Рыбаков заплатил 95 миллионов рублей, чтобы выкупить первый альбом «Город дорог» рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф — теперь он намерен удалить песни со всех площадок. Об этом в четверг, 31 июля, сообщил PR-директор Рыбакова Глеб Климентьев.

Источник: РИА "Новости"

— Рыбаков удалит первый альбом Гуфа «Город Дорог» со всех площадок. Альбом он выкупает у продюсера, сооснователя и гендиректора «Монолит Рекордс» Антона Пронина, сумма сделки 95 миллионов рублей, — уточнил представитель предпринимателя.

Еще 15 лет назад Рыбаков вел разгульный образ жизни. При этом в наушниках у него всегда играл альбом «Город Дорог».

— [Альбом] романтизирует подобный образ жизни. И скажу честно: тогда я чуть не лишился всего, включая семью, — цитирует его Ura.ru.

Рэп-исполнитель Гуф намерен создать новый музыкальный лейбл совместно с владельцем реабилитационного центра, где он проходил лечение после инцидента в бане. Он выразил желание запустить проект, аналогичный «Газгольдеру» исполнителя Басты.