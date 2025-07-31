Миллиардер Рыбаков выкупил первый альбом Гуфа, чтобы удалить его со всех площадок

— Рыбаков удалит первый альбом Гуфа «Город Дорог» со всех площадок. Альбом он выкупает у продюсера, сооснователя и гендиректора «Монолит Рекордс» Антона Пронина, сумма сделки 95 миллионов рублей, — уточнил представитель предпринимателя.
Еще 15 лет назад Рыбаков вел разгульный образ жизни. При этом в наушниках у него всегда играл альбом «Город Дорог».
— [Альбом] романтизирует подобный образ жизни. И скажу честно: тогда я чуть не лишился всего, включая семью, — цитирует его Ura.ru.
Рэп-исполнитель Гуф намерен создать новый музыкальный лейбл совместно с владельцем реабилитационного центра, где он проходил лечение после инцидента в бане. Он выразил желание запустить проект, аналогичный «Газгольдеру» исполнителя Басты.