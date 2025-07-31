Миллиардер Рыбаков выкупил первый альбом Гуфа, чтобы удалить его со всех площадок

Миллиардер из Челябинска Игорь Рыбаков заплатил 95 миллионов рублей, чтобы выкупить первый альбом «Город дорог» рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф — теперь он намерен удалить песни со всех площадок. Об этом в четверг, 31 июля, сообщил PR-директор Рыбакова Глеб Климентьев.