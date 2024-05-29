Миллиардер Ларри Коннор из США решил спуститься к обломкам «Титаника»

Уточняется, что погружение будет произведено на двухместной подводной лодке Triton 4000/2 Abyssal Explorer на глубину более 12,4 тыс. футов (3,77 км). Проектирование и создание судна обошлось в $20 млн. Коннор отметил, что Лэхи придумал лодку более десяти лет назад, но так и не создал, потому что десять лет назад в мире еще не существовало необходимых материалов и технологий.