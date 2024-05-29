Миллиардер Ларри Коннор из США решил спуститься к обломкам «Титаника»

Инвестор и миллиардер из штата Огайо Ларри Коннор хочет совершить погружение к затонувшему лайнеру «Титаник». Об этом газете The Wall Street Journal сообщил Патрик Лэхи, основатель и директор компании Triton Submarines, которая занимается строительством подводных лодок.
По словам Лэхи, Коннор позвонил ему спустя несколько дней после крушения батискафа «Титан» и сказал, что им «нужно построить подводную лодку, которая сможет безопасно опускаться на глубину», на которой находятся обломки «Титаника». Таким образом они хотят продемонстрировать миру, что это возможно, а батискаф «Титан» — это «просто непонятная бандура».
Уточняется, что погружение будет произведено на двухместной подводной лодке Triton 4000/2 Abyssal Explorer на глубину более 12,4 тыс. футов (3,77 км). Проектирование и создание судна обошлось в $20 млн. Коннор отметил, что Лэхи придумал лодку более десяти лет назад, но так и не создал, потому что десять лет назад в мире еще не существовало необходимых материалов и технологий.
«Я хочу показать людям, что, хотя океан и чрезвычайно мощный, он может быть чудесным, приятным и действительно изменить жизнь, если вы будете действовать правильно», — цитирует издание Лэхи. Дата погружения не сообщается.
В апреле 2022 года Коннор в составе первого полностью туристического (гражданского) экипажа миссии SpaceX AX-1 отправился на ракете Falcon 9 на Международную космическую станцию. Полет продлился 17 дней 1 час 49 минут.
Батискаф «Титан» американской компании OceanGate с туристами на борту отправился в подводное путешествие к обломкам «Титаника» 18 июня 2023 года. Спустя два часа он перестал выходить на связь. Поиски продлились четыре дня. 22 июня Береговая охрана США объявила, что в батискафе, вероятно, закончился кислород, а OceanGate признала экипаж из пяти человек погибшим.
На борту находились управлявший батискафом 61-летний директор OceanGate (компании — владельца «Титана») Стоктон Раш, 58-летний британский миллиардер Хэмиш Хардинг, 48-летний пакистано-британский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также 77-летний пилот аппарата, бывший военный водолаз и исследователь «Титаника» француз Поль-Анри Наржоле.
Спустя несколько часов OceanGate сообщила, что экипаж погиб, но не из-за отсутствия кислорода. Батискаф пострадал от «катастрофической имплозии», вероятно, когда только пропал с радаров: его корпус не выдержал давления и был сжат толщей воды на большой глубине, объясняли в Береговой охране США. Обломки корпуса «Титана» нашли на дне в обследуемом районе. Эксперт Эйлин Мария Марти назвала смерть пассажиров «Титана» быстрой и безболезненной. Вскоре обломки «Титана» подняли со дна, в них нашли «предполагаемые человеческие останки».
После крушения батискафа на официальном сайте OceanGate по-прежнему шли продажи туров к обломкам «Титаника» за $250 000 на одного пассажира. Только 7 июля компания приостановила всю свою исследовательскую и коммерческую деятельность на неопределенный срок. В октябре специалисты Береговой охраны США подняли со дна Атлантики новые обломки затонувшего батискафа, среди которых, предположительно, также были обнаружены человеческие останки.