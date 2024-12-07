Миллиардер Кен Гриффин «одолжил» музею огромный скелет стегозавра

8 декабря 2024 года трехметровый скелет стегозавра Апекса возрастом 150 млн лет и стоимостью $44,6 млн (~ 4,4 млрд рублей) впервые появится в Американском музее естественной истории (Нью-Йорк, США). Об этом пишет New York Post.

Сообщается, что Апекса музею одолжил на четыре года миллиардер Кен Гриффин. По истечении этого срока скелет заменят идентичным слепком.

Это ископаемое является одним из самых крупных и полных образцов стегозавра с почти 80% неповрежденных костей. В длину скелет достигает 3,3 м, а в высоту от носа до кончика хвоста — 8,2 м.