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Миллиардер Кен Гриффин «одолжил» музею огромный скелет стегозавра

Его возраст составляет 150 млн лет, а стоимость — $44,6 млн.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

8 декабря 2024 года трехметровый скелет стегозавра Апекса возрастом 150 млн лет и стоимостью $44,6 млн (~ 4,4 млрд рублей) впервые появится в Американском музее естественной истории (Нью-Йорк, США). Об этом пишет New York Post.

Сообщается, что Апекса музею одолжил на четыре года миллиардер Кен Гриффин. По истечении этого срока скелет заменят идентичным слепком.

Это ископаемое является одним из самых крупных и полных образцов стегозавра с почти 80% неповрежденных костей. В длину скелет достигает 3,3 м, а в высоту от носа до кончика хвоста — 8,2 м.

Известно, что в 2024 году Гриффин приобрел скелет на аукционе Sotheby’s за $44,6 млн (~4,4 млрд рублей).

Эта цена стала рекордной относительно ископаемых останков в мировой истории аукционов.

Мы очень рады, что Апекса можно будет увидеть в музее, и благодарны Кену Гриффину за его стремление поделиться этим великолепным экземпляром с общественностью.

Шон М. Декейтер
президент Американского музея естественной истории

Ранее рассказывали, что в Нижнем Новгороде нашли останки живших до динозавров существ, которым 250 млн лет.