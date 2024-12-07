Миллиардер Кен Гриффин «одолжил» музею огромный скелет стегозавра

8 декабря 2024 года трехметровый скелет стегозавра Апекса возрастом 150 млн лет и стоимостью $44,6 млн (~ 4,4 млрд рублей) впервые появится в Американском музее естественной истории (Нью-Йорк, США). Об этом пишет New York Post.
Сообщается, что Апекса музею одолжил на четыре года миллиардер Кен Гриффин. По истечении этого срока скелет заменят идентичным слепком.
Известно, что в 2024 году Гриффин приобрел скелет на аукционе Sotheby’s за $44,6 млн (~4,4 млрд рублей).
Эта цена стала рекордной относительно ископаемых останков в мировой истории аукционов.
Мы очень рады, что Апекса можно будет увидеть в музее, и благодарны Кену Гриффину за его стремление поделиться этим великолепным экземпляром с общественностью.
Ранее рассказывали, что в Нижнем Новгороде нашли останки живших до динозавров существ, которым 250 млн лет.