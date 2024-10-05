Милей на Генассамблее скопировал речь главного героя «Западного крыла»

Милей в конце выступления заявил: «Мы верим в свободу выражения мнений для всех; мы верим в свободу вероисповедания для всех; мы верим в свободную торговлю для всех и верим в ограниченное правительство. И поскольку в наше время то, что происходит в одной стране, быстро влияет на другие, мы считаем, что все народы должны жить свободными от тирании и угнетения, независимо от того, принимают ли они форму политического угнетения, экономического рабства или религиозного фанатизма. Эта фундаментальная идея не должна оставаться просто словами; это должно быть подкреплено дипломатически, экономически и материально».