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Микстейп Young Thug «Slime Season 2» появился в стримингах

Американский хип-хоп-исполнитель Young Thug выложил в зарубежные стриминги свой восьмой микстейп Slime Season 2. Изначально рэпер выпустил его самостоятельно 31 октября 2015 года как продолжение Slime Season (2015).

Источник: Звук

Американский хип-хоп-исполнитель Young Thug выложил в зарубежные стриминги свой восьмой микстейп Slime Season 2. Изначально рэпер выпустил его самостоятельно 31 октября 2015 года как продолжение Slime Season (2015).

После самостоятельного релиза Slime Season 2 получил высокие оценки критиков и признание поклонников. В микстейп вошли 22 трека, среди которых оказались фиты с Lil Uzi Vert, Trouble, Шад да Годом, Яком Готти, Rich Homie Quan, Birdman и Metro Boomin.

Ранее стало известно, что Young Thug и Future появятся в новом альбоме Lil Baby «WHAM», релиз которого намечен на 3 января.