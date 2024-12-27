Микстейп Young Thug «Slime Season 2» появился в стримингах

Американский хип-хоп-исполнитель Young Thug выложил в зарубежные стриминги свой восьмой микстейп Slime Season 2. Изначально рэпер выпустил его самостоятельно 31 октября 2015 года как продолжение Slime Season (2015).
После самостоятельного релиза Slime Season 2 получил высокие оценки критиков и признание поклонников. В микстейп вошли 22 трека, среди которых оказались фиты с Lil Uzi Vert, Trouble, Шад да Годом, Яком Готти, Rich Homie Quan, Birdman и Metro Boomin.
Ранее стало известно, что Young Thug и Future появятся в новом альбоме Lil Baby «WHAM», релиз которого намечен на 3 января.