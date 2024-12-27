Микстейп Young Thug «Slime Season 2» появился в стримингах

После самостоятельного релиза Slime Season 2 получил высокие оценки критиков и признание поклонников. В микстейп вошли 22 трека, среди которых оказались фиты с Lil Uzi Vert, Trouble, Шад да Годом, Яком Готти, Rich Homie Quan, Birdman и Metro Boomin.