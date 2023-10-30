Микроклимат в доме зимой: каким должен быть и как его обеспечить

Домашний микроклимат может повлиять на самочувствие домочадцев. Действительно ли батареи сушат воздух, как правильно разместить увлажнитель и что поможет очистить воздух, если с этим не справляется вентиляция. Об этом РБК Life рассказал кандидат технических наук и доцент кафедры теплогазоснабжения, вентиляции и водоснабжения, водоотведения Пермского национального исследовательского политехнического университета (Пермский политех) Александр Бурков.

Как влияет воздух в квартире на человека

Длительное пребывание в помещении с сухим, слишком жарким или холодным воздухом может вызвать дискомфорт, снижение работоспособности и внимания, а также привести к развитию простудных заболеваний или теплового удара (в зависимости от температуры).

Микроклимат в жилых и общественных помещениях состоит из таких параметров, как температура воздуха, скорость его движения и относительная влажность. Например, в холодный период года для жилой комнаты оптимальная температура воздуха равна 20−22°С, относительная влажность — 35−40%, скорость движения воздуха не должна превышать 0,15−0,2 м/с, а результирующая температура (климат оценивается по результирующей температуре, которая является производной от температур воздуха и излучения и скорости воздуха) при этом составит 19−20°С.

Для измерения влажности воздуха используют приборы, называемые гигрометрами (психрометрами). Существуют устройства, которые одновременно могут измерять относительную влажность и температуру, — например, термогигрометры.

«Сушат» ли батареи воздух

Дело тут не в батареях, а в сухости наружного воздуха, пояснил Александр Бурков. Отопление включается, когда среднесуточная температура на улице опускается до 8 и сохраняется в течение пяти суток. Холодный воздух удерживает меньше влаги, чем теплый, поэтому при проветривании в помещение поступает уже «подсушенный» воздух. Батареи просто нагревают его, а количество водяных паров в воздухе не изменяется. Но человек ощущает дискомфорт, если воздух в доме недостаточно влажный. Тогда пересыхают слизистые оболочки, появляется заложенность носа, глаза сильнее устают. Сухой воздух может привести к кашлю, першению в горле, шелушению кожи, ломкости волос.

Как восстановить влажность воздуха в квартире

В этом помогут увлажнители воздуха, сейчас их существует много разных видов. Как они работают, эксперт пояснил:

парогенераторы — изотермические увлажнители, которые выдают пар под низким давлением, как кипящий чайник;

адиабатические увлажнители — они разбрызгивают в воздух мельчайшие капли воды, при этом снижается и температура воздуха, поскольку на испарение капель воды затрачивается его тепловая энергия.

Как подобрать увлажнитель воздуха

По словам эксперта Пермского Политеха, ключевым параметром увлажнителя считается производительность по влаге. Рассчитывать ее следует исходя из площади (объема) квартиры, расхода, температуры и влажности поступающего в квартиру воздуха. Важны и конструктивные особенности самого увлажнителя.

«При выборе увлажнителя обратите внимание на потребляемую мощность, насколько он шумные, какую территорию способны охватить, есть ли функции очистки воздуха. Одни увлажнители надо разбирать каждый раз, когда нужно залить воду, другие можно пополнять прямо во время их работы. Стоит учесть также уровень автоматизации (возможность управлять удаленно, например), безопасность при эксплуатации, требования к чистоте используемой воды, дизайн, цену, затраты на техническое обслуживание, срок службы», — пояснил Бурков.

В инструкции к самому увлажнителю указывают расход воды (мл/ч) и максимальную площадь помещения. Для комнаты 12−15 кв. м. достаточно 200−300 мл/ч, а для 25−30 кв. м. — 500−600 мл/ч, привел пример эксперт.

Если есть возможность, то следует поставить увлажнитель в каждой комнате квартиры. Если прибор один, надо разместить его там, где домочадцы проводят больше всего времени.

Примечательно: увлажнитель надо ставить ближе к полу, так как плотность увлажненного воздуха меньше плотности сухого и он будет подниматься вверх.

«При установке увлажнителя воздуха надо помнить про электробезопасность, чтобы поток увлажненного воздуха не был направлен на электроприборы. Лабораторные исследования бытового атомайзера, проводимые на нашей кафедре, показывают, что на расстоянии 0,6−0,8 м от отверстия распыления воды воздух имеет относительную влажность 100%, которая не допускается при использовании большинства электрических устройств», — объяснил ученый из Пермского Политеха.

Как поддерживать чистоту воздуха в доме

Чистота воздуха, поступающего в квартиру, зависит от того, как близко сам дом находится от автомобильных дорог, местам производства и даже деревьев-пухоносов. Зимой снег частично преграждает пыли и саже с дорог доступ в квартиру. Однако, надо помнить, что эти частицы могут попасть в жилище не только через окна при проветривании, но и через приточные системы вентиляции.

Как выявить неисправности в работе вентиляции

Необходимо, чтобы воздух уходил по этим каналам, а не поступал в помещение — то есть «обратная» тяга должна отсутствовать. Эксперт рекомендует проверить самостоятельно это таким образом: поднести к вентиляционной отдушине тонкую полоску бумаги. Если полоска притягивается к отдушине — значит, все хорошо. Если же бумага отклоняется к вентиляции слабо, не отклоняется вовсе или, наоборот, стремится в противоположную от нее сторону — система работает неправильно.

«Запотевающие окна, скапливающийся конденсат, плесень, отсыревшие углы комнаты — все это также указывает на слабое движение воздуха в доме и нерабочую вентиляцию. Но следует знать, что естественная вентиляция даже при ее исправности работает до определенного периода, связанного с температурой наружного воздуха. Чем ниже температура, тем лучше ее работа», — отмечает эксперт университета.

Хорошо влияют на очистку внутреннего воздуха бытовые увлажнители с использованием воды, бризеры (проветриватели, через которые воздух с улицы поступает в помещение), а еще комнатные растения. Например, алоэ вера, орхидея и декабрист (зигокактус) активно выделяют кислород и в ночное время суток, поэтому их рекомендуют держать в спальне.

Ранее РБК Life составил рейтинг недорогих увлажнителей воздуха, о которых положительно отзываются эксперты и рядовые пользователи. В рейтинг вошли бюджетные модели — Kitfort KT-2819, Xiaomi Deerma DEM-F500, Ballu UHB-310 и Leberg LH-206. У них не слишком широкий функционал, но хорошее соотношение цены и качества, а также высокая надежность.

Тем, кому важно, чтобы приобретенное устройство не только увлажняло воздух, но и очищало его от вредных микроорганизмов, следует присмотреться к Xiaomi Smart Antibacterial Humidifier или Electrolux EHU-5010D / EHU-5015D. Пользователи, которые ценят технологичность и собираются интегрировать устройство в систему «умного» дома, могут обратить внимание на Xiaomi Smartmi Air Humidifier 2 или Polaris PUH 4040 WIFI IQ Home.