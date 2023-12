Микологами описан самый древний гриб-убийца возрастом 407 миллионов лет

Палеонтологи говорят, что, хотя в деревне Райни и раньше находили грибковых паразитов, Potteromyces asteroxylicola стал первым случаем, когда грибок вызывает заболевание. Также ученые высказали предположение, что их находка может быть древним предком современных паразитических грибов, поражающих ясени. Это открытие, по словам исследователей, может предоставить ценную информацию для датировки эволюции различных групп грибов. И реальность может оказаться страшнее недавнего сериала Last of us — чего только стоит гриб-зомби, который медленно мумифицирует жертв.