Микологами описан самый древний гриб-убийца возрастом 407 миллионов лет

Источник: Nature Communications

Грибы появились на Земле определенно раньше, чем на нее ступила нога первого Homo sapiens. Долгое время считалось, что первые грибы появились около 500 миллионов лет назад, но потом палеонтологи нашли капсулированные формы грибов возрастом два миллиарда лет. Новая находка исследователей несколько моложе, но ученые окрестили ее самым ранним из известных грибов, вызывающих заболевания.

В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, палеонтологи описывают грибковый патоген растения Potteromyces asteroxylicola, обнаруженного в 2015 году в болотных отложениях в окрестностях шотландской деревни Райни — месте, которое славится прекрасно сохранившимся сообществом окаменелых растений и животных раннего девона, включая бактерии и грибы.

Внимание ученых привлекла необычная форма репродуктивных структур Potteromyces asteroxylicola, известных как конидиеносцы. Не меньше палеонтологов впечатлил и тот факт, что грибок паразитировал на вымершем виде плауновидного растения (это многолетние травянистые растения, внешне напоминающие некоторые зеленые мхи) под названием Asteroxylon mackiei. Хозяин, в свою очередь, реагировал на вредителя, образуя куполообразные наросты. То есть во время атаки он был жив.

Палеонтологи говорят, что, хотя в деревне Райни и раньше находили грибковых паразитов, Potteromyces asteroxylicola стал первым случаем, когда грибок вызывает заболевание. Также ученые высказали предположение, что их находка может быть древним предком современных паразитических грибов, поражающих ясени. Это открытие, по словам исследователей, может предоставить ценную информацию для датировки эволюции различных групп грибов. И реальность может оказаться страшнее недавнего сериала Last of us — чего только стоит гриб-зомби, который медленно мумифицирует жертв.