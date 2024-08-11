Микаэль Окерфельдт заявил, что новый альбом Opeth звучит клаустрофобно

Говоря о звучании пластинки, музыкант отметил, что она будет чем-то похожа на их предыдущие релизы, а чем-то отличаться. Например, в песнях снова появится скрим, хотя Opeth давно не использовали этот прием. К тому же, на альбоме будет несколько гостей: флейтист Jethro Tull Йен Андерсон и вокалист Europe Джоуи Темпест.