Микаэль Окерфельдт заявил, что новый альбом Opeth звучит клаустрофобно

Запись велась в студии Rockfield в Уэльсе — Opeth работали здесь уже трижды. Окерфельдт признался, что остался доволен процессом.
Говоря о звучании пластинки, музыкант отметил, что она будет чем-то похожа на их предыдущие релизы, а чем-то отличаться. Например, в песнях снова появится скрим, хотя Opeth давно не использовали этот прием. К тому же, на альбоме будет несколько гостей: флейтист Jethro Tull Йен Андерсон и вокалист Europe Джоуи Темпест.
Гитарист назвал стиль лонгплея «причудливым», но предположил, что для коллектива это привычная характеристика. Как передает Metal Injection, кто-то посчитал звучание грядущего альбома «клаустрофобным». На пластинке будет «много идей и беспокойства».
Так как это концептуальный альбом, песни окажутся связаны друг с другом лирически и будут «перетекать друг в друга». Музыканты решили не давать им названия и относиться к композициям «как к параграфам».
Ранее Opeth выпустили первый сингл в поддержку альбома.