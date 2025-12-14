Популярные темы
Михалков объяснил, почему дал роль отсидевшему Ефремову

Михалков заявил, что верит в исправление артиста Ефремова.

Источник: РИА "Новости"

Режиссер Никита Михалков в эфире программы «Открытая студия» рассказал, почему решил сотрудничать с актером Михаилом Ефремовым, ранее отбывшим наказание за смертельное ДТП. По его словам, он верит в исправление артиста и берет на себя ответственность за его возвращение в профессиональное поле.

Михалков уточнил, что произошедшая трагедия стала следствием постепенной утраты Ефремовым ощущения реальности и неправильного отношения к собственному таланту. Он считает, что произошедшее «не могло быть по-другому», однако «это могло закончиться еще страшнее».

«То, что произошло, было естественным следствием постепенной потери им реальности и ощущения собственности своего таланта… Думаю, что при всей сложности его характера у него было время многое понять, и я это почувствовал», — сказал режиссер.

Как сообщается, Ефремов сыграет одну из главных ролей в спектакле «Без свидетелей». Премьера постановки запланирована на февраль следующего года.

Ранее сообщалось, что освободившийся Ефремов активно налаживает связи с коллегами и собирается вернуться к работе. Он уже побывал в театре, где посмотрел спектакль с участием своей дочери Веры.