Михалков, цыгане и Дед Мороз. Как Мастроянни в СССР снимался

Марчелло Мастроянни — итальянский актер, которого знают, пожалуй, все зрители во всем мире, а профессионалы признают его величие и не скупятся на комплименты. Для выходца из бедной семьи, который в молодости пытался выучиться на строителя — помешала война — и работал бухгалтером, достижения, безусловно, впечатляющие.
Мастроянни снимался у Лукино Висконти и Федерико Феллини, Витторио Де Сики, Романа Полански, Роберта Олтмена, дважды становился лауреатом приза за лучшую мужскую роль Каннского кинофестиваля — такое удавалось ещё Дину Стоквеллу и Джеку Леммону. А ещё Мастроянни несколько раз оказывался в СССР — и каждый раз по делам кинематографическим.
«Подсолнухи», 1970
Вообще-то Мастроянни для советского зрителя был открыт Московским кинофестивалем. В 1965 году в конкурсе была представлена комедия де Сики «Брак по-итальянски», где у него был блестящий дуэт с Софи Лорен. Правда, представлять картину тогда приехала только Лорен вместе со своим гражданским мужем, продюсером Карло Понти. Софи стала лучшей актрисой смотра.
Но спустя несколько лет у того же неугомонного Понти родилась идея снять новый фильм как раз в СССР о женщине (роль, разумеется, предназначалась для Лорен), которая разыскивает своего мужа, пропавшего без вести во время Великой Отечественной войны. А роль мужа, потерявшего память и прижившегося в советском колхозе, предложили Мастроянни. Он согласился.
«Подсолнухи» снимали не столько в столице, сколько в различных отдаленных местах Полтавской и Калининской (сейчас — Тверская) областей. Андрей Кончаловский, который помогал, точнее, подменял итальянского режиссера в русских локациях, вспоминал, что актер жил двумя жизнями, одна — в кадре, а другая — за кадром.
"Утром все на площадке — Мастроянни спит в машине. Спящего его гримируют, спящего одевают — будят только тогда, когда надо идти в кадр.
— Что мне делать? — спрашивает он.
— Плакать, — говорю я.
— Пожалуйста.
Из глаз текут слезы… Крупный план снят, Мастроянни укладывается в машину, опять спит. Ни с какой сценой у него проблем не было. Надо ползти — ползет, надо плакать — плачет. И снова спит, отсыпается«, — писал Кончаловский в книге “Низкие истины”.
«Подсолнухи» оказались очень удачными для всех сторон — советское Госкино вложило небольшую долю (175 тысяч рублей) и получило прибыль в твердой валюте ($475 тысяч), итальянские продюсеры тоже внакладе не остались. Сборы в мире составили $13,4 млн при 5-миллионном бюджете. Ну, а в СССР картину посмотрели 41,6 млн зрителей — результат, может, не выдающийся, но очень и очень приличный.
«Очи черные», 1987
Для съемок в фильме Никиты Михалкова Мастроянни прилетал в СССР несколько раз. Первый случился в самом начале 1986 года, когда режиссер и актер обсуждали будущую работу, а в перерывах обедали в ресторане Дома кино. Течение одного из таких обедов нарушил актер Александр Пятков, который в том же Доме кино работал Дедом Морозом на новогодних представлениях для детей. Узнав, что по соседству обедает Мастроянни, Пятков не выдержал и как был, в соответствующем образе, пошел поздравить итальянца песней «О соле мио».
Правда, он вспоминал, что предварительно спросил у Михалкова и тот разрешил этот перформанс, который имел неожиданные последствия. Мастроянни пришел в восторг, про поздравление написали в журнале «Советский экран», а специально для Пяткова написали новую сцену — он сыграл певца, встречающего итальянца в Сысоеве и на итальянском языке поющего «Я встретил вас».
Вообще съемки, которые проходили в Костроме, оказались богаты на подобные эпизоды. Михалков вспоминал, что итальянский актер быстро освоился в городе, и местные жители вскоре к нему привыкли; ещё он подружился с цыганами, освоил их репертуар, а также научился сам звонить на телефонную станцию, когда ему нужен был междугородный звонок, и узнал, как правильно произносить слово «девушка». А в перерыве между съемками Мастроянни даже успел съездить в Тбилиси — режиссер Сергей Параджанов устроил ему экскурсию в свой родной город.
Именно за «Очи черные» Мастроянни получил второй актерский приз в Каннах. Правда, сам фильм остался без «Золотой пальмовой ветви» — Михалков рассказывал, что против этого награждения выступил Элем Климов, который настоял, чтобы наградили «Покаяние» Тенгиза Абуладзе.
«Палата № 6» — не снято
После работы с Михалковым Мастроянни был готов к продолжению сотрудничества с советскими кинематографистами, и для совместного проекта была выбрана экранизация чеховской повести «Палата № 6». Снимать её должен был Карен Шахназаров, который рассказал aif.ru, что он в течение полутора месяцев в Риме обсуждал с актером эту картину. Мастроянни должен был играть доктора Рагина.
«Думаю, что он очень хорошо относился к России и высоко оценивал советское кино, которое тогда действительно было широко известно, и с удовольствием у нас снимался. Во всяком случае, он очень хотел сыграть Рагина, с большим энтузиазмом относился к этой роли, прямо горел», — рассказал Шахназаров.
Фильм этот так и не был снят — «по независящим от нас причинам», как выразился режиссер. Но яркие впечатления от общения с Мастроянни он сохранил на долгие годы.
«У него был сумасшедший актерский диапазон, он великолепно играл комедийные, драматические, трагические роли, он мог сыграть всё что угодно, и всегда это было интересно и необыкновенно», — сказал Шахназаров.
Свою «Палату № 6» Шахназаров, кстати, снял в 2009 году, с Владимиром Ильиным в роли Рагина.
Марчелло Мастроянни уже не увидел эту картину — он умер в декабре 1996 года в Париже, от рака, на руках у Катрин Денев и их дочери Кьяры. Власти Рима откликнулись на его смерть и остановили фонтан Треви — тот самый, в котором плескались герои Мастроянни и Аниты Экберг в знаменитой сцене из «Сладкой жизни» Федерико Феллини.