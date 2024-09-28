Михалков, цыгане и Дед Мороз. Как Мастроянни в СССР снимался

Для съемок в фильме Никиты Михалкова Мастроянни прилетал в СССР несколько раз. Первый случился в самом начале 1986 года, когда режиссер и актер обсуждали будущую работу, а в перерывах обедали в ресторане Дома кино. Течение одного из таких обедов нарушил актер Александр Пятков, который в том же Доме кино работал Дедом Морозом на новогодних представлениях для детей. Узнав, что по соседству обедает Мастроянни, Пятков не выдержал и как был, в соответствующем образе, пошел поздравить итальянца песней «О соле мио».