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Михаил Шуфутинский получил роль в музыкальной комедии «Третье сентября»

Легендарный советский шансонье Михаил Шуфутинский снимется в музыкальной комедии «Третье сентября», вдохновленной его одноименным хитом. Производством картины занимается телеканал ТНТ.

Источник: РИА "Новости"

Согласно сюжету, главный герой оказывается во временной петле и ежедневно пытается вернуть свою невесту. Свадьба должна состояться именно 3 сентября, сообщает Пятый канал.

Главные роли в ленте достались Павлу Россомахину и Арине Постниковой. Также в актерской труппе указаны имена Павла Деревянко, Алики Смеховой, Максима Лагашкина и других. В какой роли зритель увидит Шуфутинского, пока также не ясно.

Режиссером картины станет Феликс Герчиков, а сценарий напишет Максим Кудымов. Дата премьеры пока не оглашается.