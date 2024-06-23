Михаил Шуфутинский получил роль в музыкальной комедии «Третье сентября»

Согласно сюжету, главный герой оказывается во временной петле и ежедневно пытается вернуть свою невесту. Свадьба должна состояться именно 3 сентября, сообщает Пятый канал.
Главные роли в ленте достались Павлу Россомахину и Арине Постниковой. Также в актерской труппе указаны имена Павла Деревянко, Алики Смеховой, Максима Лагашкина и других. В какой роли зритель увидит Шуфутинского, пока также не ясно.
Режиссером картины станет Феликс Герчиков, а сценарий напишет Максим Кудымов. Дата премьеры пока не оглашается.