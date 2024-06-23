Михаил Шуфутинский получил роль в музыкальной комедии «Третье сентября»

Главные роли в ленте достались Павлу Россомахину и Арине Постниковой. Также в актерской труппе указаны имена Павла Деревянко, Алики Смеховой, Максима Лагашкина и других. В какой роли зритель увидит Шуфутинского, пока также не ясно.