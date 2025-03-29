Михаил Пиотровский стал лауреатом «Премии Художественного театра»

«Премии Художественного театра» появилась в 2023 году, когда легендарному Московского Художественному театру исполнилось 125 лет. Но ни театр, ни тем более его актеры и режиссеры не собираются «бронзоветь». Именно поэтому созданная в юбилейный год «Премия Художественного театра» нацелена на поиск молодых талантов. И вот, «уже третий год на исторической сцене МХТ имени Чехова мы чествуем талант и мастерство нашей творческой молодежи. Награда вручается в семи основных номинациях — “Балет”, “Опера”, “Классическая музыка”, “Литература”, “Кино”, “Театр”, “Современная академическая музыка”, а также в двух специальных — “Без комментариев” и “Зачет”», — сказала в видеобращении к собравшимся на церемонию вручения премии министр культуры РФ Ольга Любимова. Она поздравила всех номинантов, пожелав им вдохновения, новых достижений и воплощения всего задуманного.