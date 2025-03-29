Михаил Пиотровский стал лауреатом «Премии Художественного театра»

Призера в этой номинации выбирает оргкомитет премии. Что касается ее названия, то Константин Хабенский, художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова, объяснил его так: «В номинации “Без комментариев” у нас на эту сцену выходят люди, чей жизненный путь, дела и человеческое содержание не нуждаются ни в каких комментариях. Сегодня на эту сцену выходит Михаил Борисович Пиотровский», — сказал художественный руководитель — директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский, объявляя лауреата номинации в этом году.
«Спасибо большое за то, что театр всегда рядом», — сказал Михаил Пиотровский, получая премию. Кроме диплома, лауреатам «Премии Художественного театра» вручали небольшую копию знаменитого горельефа Анны Голубкиной, который украшает вход в Московский художественный театр им. А. П. Чехова.
«Премия Художественного театра» вручается в третий раз. Лауреатами в номинации «Без комментариев» в предыдущие годы стали Станислав Любшин, народный артист России не только по званию, но и по любви к нему зрителей, и двукратный чемпион мира по фигурному катанию, олимпийский чемпион Роман Костомаров.
«Премии Художественного театра» появилась в 2023 году, когда легендарному Московского Художественному театру исполнилось 125 лет. Но ни театр, ни тем более его актеры и режиссеры не собираются «бронзоветь». Именно поэтому созданная в юбилейный год «Премия Художественного театра» нацелена на поиск молодых талантов. И вот, «уже третий год на исторической сцене МХТ имени Чехова мы чествуем талант и мастерство нашей творческой молодежи. Награда вручается в семи основных номинациях — “Балет”, “Опера”, “Классическая музыка”, “Литература”, “Кино”, “Театр”, “Современная академическая музыка”, а также в двух специальных — “Без комментариев” и “Зачет”», — сказала в видеобращении к собравшимся на церемонию вручения премии министр культуры РФ Ольга Любимова. Она поздравила всех номинантов, пожелав им вдохновения, новых достижений и воплощения всего задуманного.
«Мы бы хотели, чтобы наша поддержка, наше внимание придали и номинантам, и лауреатам премии больше сил, уверенности в том, что они идут правильной дорогой. Не простой, но правильной и своей», — подчеркнул Константин Хабенский.
Среди лауреатов этого года — актриса Даша Верещагина (номинация «Кино»), режиссер Андрей Маник («Театр»), дирижер-постановщик Иван Никифорчин («Опера»), балерина Елена Соломянко («Балет»), писательница Мария Лебедева («Литература»), дирижер Артемий Великий («Классическая музыка»), композитор Лидия-Мария Кошевая («Современная академическая музыка»), студентка 4 курса факультета сценографии и театральной технологии Школы-студии МХАТ Агафья Бит-Гармус (номинация «Зачет»). Эти имена точно стоит запомнить.
Награждение победителей состоялось 28 марта — в день столетия со дня рождения Иннокентия Смоктуновского, а лейтмотивом вечера стали высказывания великого актера в интервью из документального фильма «Воспоминания в саду».