Михаил Лабковский раскрыл секрет, как помирить мужа с тещей

Никому не нравится, когда ругаются самые близкие люди. Особенно неприятно для женщины, если конфликтуют ее мать и муж. Чувство дискомфорта, необходимость принимать чью-то сторону, желание как-то вмешаться — все это добавляет головной боли. Психолог Михаил Лабковский рассказывает, как лучше вести себя в такой ситуации.
Вы можете не участвовать в конфликте
Прежде чем бросаться в гущу событий, важно осознать одну простую истину: вас никто не заставляет выбирать сторону и напрямую участвовать в конфликте. Именно этот момент должен стать отправной точкой для решения любой семейной ссоры.
Далее стоит задуматься: почему вокруг взаимоотношений зятя и тещи столько шуток и анекдотов? Потому что это настоящий микс культур, поколений и устоев, считает психолог. Представьте двух людей, выросших в разных семьях, сформировавших свои собственные ценности и взгляды на жизнь — и они вдруг оказываются родственниками из-за одного-единственного человека — вас.
И вот тут начинается самое интересное.
С одной стороны — теща, которая всю жизнь посвятила воспитанию дочери, а теперь внезапно оказывается в роли «наблюдателя» ее взрослой жизни. С другой стороны — зять, который выводит ее из себя «чужими» привычками и «неправильными» действиями.
Поводов для конфликта у новоиспеченных родственников много: разные взгляды на воспитание детей, споры о распределении семейного бюджета, разные стили жизни и даже просто несовпадение характеров.
«Мама против мужа» — как найти баланс?
Первый и самый важный шаг — отстраниться от конфликта. Помните, что вы не судья и не миротворец, а часть этой семьи. Ваша задача — поддерживать обе стороны конфликта, но не вмешиваться.
Следующий шаг — поговорить с каждым из них отдельно, но не для того, чтобы «помирить», а для того, чтобы понять их позицию. И только после этого можно попробовать найти точки соприкосновения.
Не забывайте о том, что каждый человек имеет право на собственное мнение и не все люди должны любить друг друга. Поэтому нормально не быть в прекрасных отношениях с тещей или свекровью — однако можно просить всех членов семьи общаться уважительно и нейтрально.
Если не выходит, нужно дать понять конфликтующим сторонам, что между собой они могут выяснять отношения сколько угодно, однако это не должно влиять на других членов семьи, например детей. Впутывать их в распри, настраивать друг против друга категорически нельзя.