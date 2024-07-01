Михаил Лабковский раскрыл, как говорить родителям «нет»

«Как мама сказала, так и будет» — по такому принципу живут маленькие дети, которые еще не понимают, что правильно и хорошо, а что не очень. Для взрослого человека всегда и во всем слушаться родителей странно.
К сожалению, это не всегда понимают сами мамы и папы, отказываясь «перерезать пуповину». В итоге из их послушных малышей вырастают инфантильные взрослые, которые, наступая на горло своей мечте, получают образование, которое выбирает папа, женятся или выходят замуж за того, кто устроит маму.
«Чаще всего мы учимся говорить “нет” и возводим границы в подростковом возрасте, — объяснил в своем телеграм-канале психолог Михаил Лабковский. — Вспомните всем известный “подростковый бунт” с резкими перепадами настроения, раздражительностью, отрицанием и протестами».
По его словам, именно так подростки учатся понимать собственные мысли и поступки, устанавливают личные границы. Но, если в этот период ребенка подавить или же опыт бунта окажется неудачным, вплоть до неприятных последствий, то его границы так и останутся на уровне 13−15 лет.
«Во взрослом возрасте придется выстраивать эти границы по кирпичику, — предупреждает психолог. — И, если мама скажет, что у вас руки, извините, из задницы, вы можете ответить “Да, это мои руки. И я буду делать с ними то, что считаю нужным”».
Как реагировать на подобные замечания, как научиться говорить родителям «нет»?
2 позиции, чтобы сказать «нет»
«Я скажу прямо, что мне неприятно это слышать».
«Это моя жизнь, и я имею право распоряжаться ею так, как хочу».
3 позиции под запретом
«Я буду мудрой (-ым) и промолчу».
«Сделаю, как скажет мама, чтобы ее не травмировать».
«Найду компромисс со своей совестью, мне ведь не сильно-то и хотелось».
Михаил Лабковский, Ппсихолог, телеведущий, популяризатор практической психологии