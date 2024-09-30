Михаил Лабковский объяснил, почему мы выбираем плохих партнеров

Любовь с точки зрения эмоций и переживаний — это те чувства, которые человек испытывает в детстве по отношению к родителям. Так, по словам Михаила Лабковского, если ребенок рождается в благополучной семье, то родители его любят, а он любит их — и он вырастает со здоровыми чувствами: «любит только тех, кто любит его».
Однако большинство людей рождается в неблагополучных семьях, в которых мать и отец могут:
- быть холодными;
- быть агрессивными;
- страдать от послеродовой депрессии;
- не общаться с ребенком после расставания.
В таких ситуациях ребенок продолжает любить их и страдать одновременно — и попросту не понимает, что любовь и отношения могут быть другими, а чувства — взаимными. Вырастая, дети могут искать партнеров, которые будут похожи на такого родителя.
«Например, девочка будет искать того, кто будет ее кидать, бросать телефон, изменять — то есть она любит и страдает одновременно. Она мозгами понимает, что это не то, но любовь — это эмоция, и по-другому она не может», — рассуждает психолог.
Михаил Лабковский также обращает внимание, что люди, которые живут без отношений и никого не любят, могут думать, что так происходит по вине окружающих — «попадаются одни козлы». На самом деле это не совсем так.
«Ты просто по-другому не можешь, ты так устроен, что ты способен только страдать», — говорит он.
Выйти из такой ситуации непросто, но эта проблема решаема, например, с помощью психотерапии и поддержки специалистов.