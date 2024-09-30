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Михаил Лабковский объяснил, почему мы выбираем плохих партнеров

В новом выпуске шоу Ляйсан Утяшевой психолог рассказал, что такое любовь и почему мы выбираем не тех людей для отношений.

Источник: Psychologies.ru

Любовь с точки зрения эмоций и переживаний — это те чувства, которые человек испытывает в детстве по отношению к родителям. Так, по словам Михаила Лабковского, если ребенок рождается в благополучной семье, то родители его любят, а он любит их — и он вырастает со здоровыми чувствами: «любит только тех, кто любит его».

Однако большинство людей рождается в неблагополучных семьях, в которых мать и отец могут:

  • быть холодными;
  • быть агрессивными;
  • страдать от послеродовой депрессии;
  • не общаться с ребенком после расставания.

В таких ситуациях ребенок продолжает любить их и страдать одновременно — и попросту не понимает, что любовь и отношения могут быть другими, а чувства — взаимными. Вырастая, дети могут искать партнеров, которые будут похожи на такого родителя.

«Например, девочка будет искать того, кто будет ее кидать, бросать телефон, изменять — то есть она любит и страдает одновременно. Она мозгами понимает, что это не то, но любовь — это эмоция, и по-другому она не может», — рассуждает психолог.

Михаил Лабковский также обращает внимание, что люди, которые живут без отношений и никого не любят, могут думать, что так происходит по вине окружающих — «попадаются одни козлы». На самом деле это не совсем так.

«Ты просто по-другому не можешь, ты так устроен, что ты способен только страдать», — говорит он.

Выйти из такой ситуации непросто, но эта проблема решаема, например, с помощью психотерапии и поддержки специалистов.