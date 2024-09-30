Михаил Лабковский объяснил, почему мы выбираем плохих партнеров

Любовь с точки зрения эмоций и переживаний — это те чувства, которые человек испытывает в детстве по отношению к родителям. Так, по словам Михаила Лабковского, если ребенок рождается в благополучной семье, то родители его любят, а он любит их — и он вырастает со здоровыми чувствами: «любит только тех, кто любит его».