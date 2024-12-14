Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии: кто он такой и как относится к России

Кто такой Михаил Кавелашвили
Михаил Кавелашвили родился 22 июля 1971 года (53 года), в прошлом — футболист. Был нападающим сборной Грузии, игроком тбилисского «Динамо». Затем перебрался в Англию, где играл за «Манчестер Сити». В 2004 году его выкупил клуб «Спартак-Алания». Завершил спортивную карьеру в 2006 году в «Базеле» и через некоторое время решил податься в политику.
В 2016 и 2020 годах он избирался в парламент Грузии от партии «Грузинская мечта», но чуть позже покинул ее и стал сооснователем движения «Сила народа», которое выступало с антизападными заявлениями, но разделяло позицию правящей партии в ключевых вопросах. Вместе с «Грузинской мечтой» движение «Сила народа» издали указ об иноагентах, что породило массовые беспорядки в стране и стало причиной остановки процедуры приема Грузии в Евросоюз.
В 2024 году «Сила народа» стала политической партией и выступала на выборах в парламент в содружестве с «Грузинской мечтой», на этих выборах Кавелашвили в третий раз избрался в парламент. 27 ноября последняя и выдвинула его кандидатуру на пост президента. Бизнесмен и председатель партии Бидзина Иванишвили обосновал этот выбор тем, что «Кавелашвили известен своими спортивными победами и его позиция схожа с политикой страны».
Почему выбрали Кавелашвили и как он относится к РФ
Как рассказал политолог Сергей Маркелов, президентские выборы в Грузии никак не отразятся на взаимоотношениях с Россией, потому что они продолжат придерживаться того же курса, что и сейчас.
— Руководством уже задано пророссийское направление, и оно не изменится с приходом Кавелашвили, потому что «Грузинская мечта» выбрала его лишь как технического исполнителя своих задач, — подчеркнул эксперт.
По его мнению, выбор действующего правительства пал на Кавелашвили, потому что «Грузинская мечта» поставила перед собой цель: завершить формирование всех органов власти, чтобы укрепить свое влияние в стране.
— Они решили убрать все «политические занозы» со своего пути в виде неудобных кандидатов, чтобы сохранить текущий политический курс. А действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили как человек западной культуры и бывший французский дипломат отстаивала интересы Запада, что было неполезно для управляющей команды в Грузии. Соответственно, поэтому встала необходимость экстренной перезагрузки правящего поста, и выбор пал на Кавелашвили, бывшего футболиста и любимчика Иванишвили, — пояснил эксперт.
То есть сейчас подбор «Грузинской мечты» опирается лишь на эти критерии: абсолютная преданность партии и неформальная дружба с ее лидерами в конгрессе.
— Избранный выборщиками парень — бывший спортсмен, который тоже некоторое время жил на Западе, играл за известные команды, но после завершения карьеры пришел в политику по приглашению Иванишвили, где он показал себя преданным партийцем, хорошо работающим, умеющим «играть» в команде. Поэтому неудивительно, что выбор остановили на нем, — считает Маркелов.
Сыграло роль и то, что эти выборы проходили в ускоренном режиме, а в этом случае подбор идет из уже хорошо известных лиц, пояснил политолог:
— А Кавелашвили был хорошо известен правящей партии. Затянувшиеся выборы увеличили бы количество препятствий для усиления контроля за властью в Грузии. Но у «Грузинской мечты» получилось осуществить задуманное: очередной захват состоялся, они подтвердили свою точку власти. Потому что по канонам формирования власти главное — контролировать верхние точки руководства. Если они оказываются подконтрольны, можно свободно управлять низами.
А для Иванишвили как идеолога грузинской власти Кавелашвили «свой», соответственно, теперь власть под его контролем, заметил эксперт.
— Иванишвили планировал назначить абсолютно «своего человека», который и мозгами, и жизненным опытом считается своим. Понятно, что в ближайшие две недели Саломе Зурабишвили «выкинут» из президентского офиса и она может выразить свое недовольство, но поезд уже запущен в нужном направлении, — заверил Маркелов.