Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии: кто он такой и как относится к России

В 2024 году «Сила народа» стала политической партией и выступала на выборах в парламент в содружестве с «Грузинской мечтой», на этих выборах Кавелашвили в третий раз избрался в парламент. 27 ноября последняя и выдвинула его кандидатуру на пост президента. Бизнесмен и председатель партии Бидзина Иванишвили обосновал этот выбор тем, что «Кавелашвили известен своими спортивными победами и его позиция схожа с политикой страны».