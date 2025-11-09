Михаил Ефремов возвращается в профессию после освобождения из колонии: что об этом известно

Заслуженный артист России в апреле этого года вышел на свободу под УДО, отсидев за аварию со смертельным исходом. Ефремову удалось вернуться в актерскую профессию несмотря на скандал.
Он получил роль в спектакле «Без свидетелей» театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Премьера запланирована на февраль 2026-го, а Ефремов приступит к репетициям уже в декабре. Сообщается, что актеру дали главную роль, и его партнершей станет Анна Михалкова. Пока идут «подготовительный этап, утверждаются сценическая форма, декорации и костюмы», пишет «Газета.ру» со ссылкой на интервью директора театра Игоря Попова.
Чем занимается Михаил Ефремов
Опальный артист признавался, что хочет вернуться к работе еще в июне, а в сентябре Никита Михалков откликнулся на его просьбу и принял его в свой театр. По словам обладателя «Оскара», Ефремов «сумел переосмыслить» некоторые вещи и судьба его «многому научила». Михалков выразил уверенность, что работа принесет пользу Ефремову, пишет «Пятый канал».
За что сидел актер
Ефремов был осужден за ДТП, которое произошло летом 2020 года. Он выехал на автомобиле на встречную полосу, где столкнулся с водителем фургона «Лада» из Рязанской области Сергеем Захаровым. Мужчина скончался в больнице. Экспертиза нашла в крови актера следы алкоголя и наркотиков, Ефремова приговорили к 7,5 годам колонии в Белгородской области.
Актер выплатил компенсацию троим родственникам погибшего, в колонии выполнял работы по вшиванию молний. В марте 2025 года суд одобрил условно-досрочное освобождение актера. Выход на свободу едва не сорвался из-за проблем с администрацией: в Интернете появилась запись, где актер звонит другу с обещанием устроить «чудовищную движуху».
Минувшим летом в семье Ефремова произошла еще одна драма — у его младшего сына Николая обострился склероз через два года после падения из окна.