Михаил Ефремов возвращается в профессию после освобождения из колонии: что об этом известно

Опальный артист признавался, что хочет вернуться к работе еще в июне, а в сентябре Никита Михалков откликнулся на его просьбу и принял его в свой театр. По словам обладателя «Оскара», Ефремов «сумел переосмыслить» некоторые вещи и судьба его «многому научила». Михалков выразил уверенность, что работа принесет пользу Ефремову, пишет «Пятый канал».