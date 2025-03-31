Михаил Боярский: в случае победы «Зенита» в этом году съем свою шляпу

— Прежде всего, у меня возникла мысль, достоин ли я такой награды. Я высоко себя так не оцениваю. Что касается перспектив, то тут очень серьезную роль играет возраст. Все-таки 75 лет — это уже достаточно серьезно, никаких длительных творческих планов у меня нет, все по мере поступления, если то, что мне предлагают, я еще смогу сыграть. Я уже не могу ни бегать, ни прыгать, д’Артаньяна мне уже не сыграть, если только в доме престарелых. Все в основном ограничивается только театром. Там я играю три спектакля, и этого достаточно для того, чтобы находиться в форме. Нельзя объять необъятное. Все это очень быстро промчалось, и так что даже не думаешь, за что тебе награду дали, когда ты успел что-то сделать. «Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь». Если сложить все вместе, в этот миг умещаются все мои достоинства и недостатки.