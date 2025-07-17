Мигранты привезли в Россию опасную болезнь: как и почему выросла заболеваемость менингитом

Он отметил, что летальность при менингококковой инфекции остается высокой — около 15%, а в отдельные годы доходила до 22%. При этом объем вакцинации сокращается: в 2024 году было привито только 518 тысяч человек, тогда как годом ранее — 841 тысяча. Румянцев также предложил добавить в национальный календарь пять новых вакцин, включая менингококковую, которая является наиболее значимой для населения.