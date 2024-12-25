Мигрантам-строителям предложили запретить менять работодателя

На разных уровнях власти высказываются критично в адрес мигрантов. Так, липецкий губернатор Игорь Артамонов говорил, что жителям «не нравятся» ни легальные, ни нелегальные мигранты, но без них не обойтись. Он отмечал, что приезжим следует работать «в тех отраслях, где нам нужно, а не где им хочется». В некоторых сферах, как считает губернатор, без мигрантов можно обойтись — например, в массаже, куда иногда привозят работать тайцев. Но в стройке мигранты очень нужны, отметил он.