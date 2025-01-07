Мигрантам из реестра контролируемых лиц запретят заключать браки в России

Нормы, касающиеся проверки иностранцев и лиц без гражданства в реестре, вступят в силу в России с 5 февраля 2025 года. В рамках новых положений федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», с 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в России, будет применяться режим высылки. Такие граждане будут включены в создаваемый реестр контролируемых лиц и должны будут покинуть РФ или получить законные основания для проживания. До решения этого вопроса к ним будут применяться определенные ограничения, говорится в материале.