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Мигрантам из реестра контролируемых лиц запретят заключать браки в России

С 5 февраля 2025 года работники ЗАГСов на территории России смогут отказать в регистрации брака иностранцу или с иностранцем, если тот будет включен в реестр контролируемых лиц, который начнет вести МВД РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: Reuters

Согласно приказу Министерства юстиции России, сотрудники ЗАГСа будут проверять, находится ли иностранец или лицо без гражданства в этом реестре, который будет управляться МВД. Такая проверка будет производиться как при подаче заявления о свадьбе, так и в день самой регистрации. Если имя заявителя окажется в реестре, это станет основанием для отказа в предоставлении услуги.

Нормы, касающиеся проверки иностранцев и лиц без гражданства в реестре, вступят в силу в России с 5 февраля 2025 года. В рамках новых положений федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», с 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в России, будет применяться режим высылки. Такие граждане будут включены в создаваемый реестр контролируемых лиц и должны будут покинуть РФ или получить законные основания для проживания. До решения этого вопроса к ним будут применяться определенные ограничения, говорится в материале.

Комитет Совета Федерации поддержал законы, направленные на борьбу с незаконной миграцией. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также сообщил о принятии закона, направленного на борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов.